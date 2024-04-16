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Дружина тяжкохворого Вілліса поділилася щемливими фото з ним

Дмитро Відоменко
16 квітня 2024, 02:00
Модель Емма Гемінг-Вілліс показала фото Брюса Вілліса з його донькою. Також дружина актора поділилася їхнім сімейним зворушливим кадром.
Вілліс, дружина
Брюс Вілліс одружений на Еммі Гемінг останні 15 років / колаж Главред, фото Instagram

Модель і акторка Емма Гемінг-Вілліс поділилася з фоловерами серією архівних фотографій, на яких вона зазнімкована разом із чоловіком, легендарним артистом Брюсом Віллісом (який зараз страждає на важку хворобу - лобно-скроневу деменцію). Знімки вона опублікувала в Instagram.

Емма зізналася, що "потрапила у вир старих фотографій і відео". Почала вона з фото, яка була зроблена на зйомках "Міцного горішка 5".

На знімку дівчина позувала з чоловіком і його дочкою від шлюбу з Демі Мур Скаут під час зйомок у Будапешті. Гемінг окремо згадала, що фотографію було зроблено у 2012, за рік до виходу фільму. Вілліс, до речі, позував з великими плямами від бутафорської крові на обличчі та сорочці.

відео дня
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На іншому, чорно-білому кадрі, Емма з Брюсом позували в обнімку - причому дівчина ніжно цілувала актора в щоку.

"Клітинний рівень - це любов", - підписала пост актриса.

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Хто такий Брюс Вілліс?

Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно здав. 69-річна кінолегенда в житті сильно відрізняється від звичного всім образу, і зараз, за чутками, готується до ролі в новому амплуа.

Також дружина Роберта Дауні-молодшого, продюсер Сьюзан Левін, розкрила секрет їхнього ідеального шлюбу, який триває вже майже 20 років. Їхня сім'я суворо дотримується одного правила, яке, на думку жінки, і зберігає мир у їхньому союзі.

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