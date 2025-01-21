Українська співачка не потрапила до Нацвідбору і йде на конкурс від іншої країни

Короткий зміст:
- Grisana не потрапила в десятку фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025 від України
- Співачка подала заявку на участь у Національному відборі іншої країни
Українська співачка Grisana потрапила до лонгліста учасників Національного відбору на Євробачення-2025. За результатами відбору журі артистка не потрапила до списку фіналістів, проте мала шанси посісти своє місце в Нацвідборі за підсумками онлайн-голосування слухачів.
На жаль, Грісані не пощастило і цього разу - вона поступилася перемогою Fiїnka, яка і стала десятим, заключним фіналістом Національного відбору. Втім, це не зупинило висхідну зірку, яка намірилася будь-що-будь потрапити цього року на Євробачення.
Вона подала заявку на участь у Національному відборі іншої країни - Сан-Марино. Про це Грісана повідомила у своєму блозі в Instagram. Примітно, що за право представляти Сан-Марино на Євробаченні вона змагатиметься з іншим українським артистом, який так само, як і вона, пройшов у лонгліст в Україні, - Teslenko.
Сан-Марино вперше виступила на Євробаченні 2008 року - на п'ять років пізніше за Україну. Найкращим результатом країни на конкурсі наразі є 19-те місце 2019 року. Тричі конкурсанти із Сан-Марино посідали останнє місце, а 2023 року - не пройшли до фіналу, оскільки заробили нуль очок.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.
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