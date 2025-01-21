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Українська співачка не потрапила до Нацвідбору і йде на конкурс від іншої країни

Анна Підгорна
21 січня 2025, 20:56
1109
Грісана вирішила не витрачати цілий рік на повторну спробу потрапити на Євробачення, та знайшла альтернативу.
Ґрісано.
Grisana на Євробаченні-2025 може представити іншу країну / колаж: Главред, фото: instagram.com/grisana.gris

Короткий зміст:

  • Grisana не потрапила в десятку фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025 від України
  • Співачка подала заявку на участь у Національному відборі іншої країни

Українська співачка Grisana потрапила до лонгліста учасників Національного відбору на Євробачення-2025. За результатами відбору журі артистка не потрапила до списку фіналістів, проте мала шанси посісти своє місце в Нацвідборі за підсумками онлайн-голосування слухачів.

На жаль, Грісані не пощастило і цього разу - вона поступилася перемогою Fiїnka, яка і стала десятим, заключним фіналістом Національного відбору. Втім, це не зупинило висхідну зірку, яка намірилася будь-що-будь потрапити цього року на Євробачення.

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Вона подала заявку на участь у Національному відборі іншої країни - Сан-Марино. Про це Грісана повідомила у своєму блозі в Instagram. Примітно, що за право представляти Сан-Марино на Євробаченні вона змагатиметься з іншим українським артистом, який так само, як і вона, пройшов у лонгліст в Україні, - Teslenko.

Сан-Марино вперше виступила на Євробаченні 2008 року - на п'ять років пізніше за Україну. Найкращим результатом країни на конкурсі наразі є 19-те місце 2019 року. Тричі конкурсанти із Сан-Марино посідали останнє місце, а 2023 року - не пройшли до фіналу, оскільки заробили нуль очок.

Ґрісано.
Grisana на Євробаченні-2025 може представити іншу країну / instagram.com/grisana.gris

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, хто переміг на Дитячому Євробаченні-2024, і яке місце на конкурсі посів Артем Котенко, юний артист з України, з піснею "Hear Me Now" ("Дім").

Також після публікації лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Хейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.

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