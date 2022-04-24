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Дружина Романа Сасанчина показала в лікарні пораненого в бою з рашистами батька

24 квітня 2022, 17:45

Тесть співака потребує лікування; його донька сподівається знову побачити його на ногах.

Роман Сасанчин з дружиною Іванною
Роман Сасанчин з дружиною Іванною / instagram.com/annavi_i/

Дружина українського співака, переможця проєктів Голос.Діти і Голос країни Романа Сасанчина, 24-річна Іванна на Великдень опублікувала фотографію свого батька у лікарняній палаті.

Чоловік зараз захищає Україну десь на сході країни. Під час одного із запеклих боїв проти російських окупантів він був важко поранений і відправлений додому на лікування.

Характер поранення Іванна не розкриває, але, судячи з підпису до фото, в бою з рашистами тесть Романа Сасанчина пошкодив ноги.

"Мій тато, наш герой, наш захисник. Я до кінця свого життя буду вдячна татові, і всім захисникам за наш спокій. Боже, бережи нашу Україну і наших захисників.

Сьогодні мого тата привезли зі Сходу, дякую Богу за те, що він живий. Вірю, Бог допоможе мені знову почути татовий голос і побачити, як він іде до мене",- підписала знімок дружина артиста.

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/ instagram.com/sasanchyn_family

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Нагадаємо, Роман Сасанчин і його дружина Іванна познайомилися в 2020 році. Взимку 2021 року вони одружилися. 30 грудня того ж року у пари народилася дочка Елізабет.

У квітні 2022 року Іванна оголосила про розставання зі співаком. Втім, їх розрив не остаточний - пара активно працює над відносинами, щоб вирішити серйозний конфлікт.

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