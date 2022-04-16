Дружина Романа Сасанчина розсекретила нові подробиці їхнього розставання: дівчина збирається до психіатра

Дружина Романа Сасанчина розсекретила нові подробиці їх розставання / instagram.com/annavi_i/

Дружина українського співака, переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина розкрила подробиці їх розставання.

24-річна Іванна на своїй сторінці в Instagram пояснила, що разом з чоловіком вони зараз переживають важкий період, але про розлучення мови поки не йде.

За словами дівчини, вона з Ромою зараз переживають важкий конфлікт. Також дружина співака підкреслила, що поки мови про розлучення немає.

"Ні, ми з Ромою не розлучилися. У нас зараз реально серйозний конфлікт. Я сподіваюся, що це можливо виправити. Я молюся Богу. Я знаю, що ми заради нашої дитини зможемо переступити все, що зараз є. І ми впораємося з цим", – поділилася Іванна.

читайте також"Ми більше не сім'я": дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила про розрив зі співакомДівчина додала, що у сварці винні обидва. Також Іванна поділилася, що буде ходити до психолога і "копати собі всередині, що вона робить не так".

Нагадаємо, Роман Сасанчин і його дружина Іванна познайомилися в 2020 році. Взимку 2021 року вони одружилися. 30 грудня того ж року у пари народилася дочка Елізабет.

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