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Молодий батько Роман Сасанчин вперше показав обличчя новонародженої дочки

3 січня 2022, 18:39

Співак поділився зворушливими кадрами з виписки з пологового будинку.

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Роман Сасанчин забрав дружину і дочку з пологового будинку / instagram.com/sasanchyn_official

19-річний український співак, переможець проєктів Голос.Діти та Голос країни Роман Сасанчин 30 грудня 2021 року вперше став батьком.

У нього і його дружини Іванки народилася дочка. Дівчинку назвали Єлизавета (Елізабет).

Сьогодні, через чотири дні після пологів, новоспечений батько приїхав забирати своїх найулюбленіших дівчаток з пологового будинку. Сасанчин поділився зворушливими сімейними кадрами з дружиною і дочкою, на яких вперше показав обличчя малятка Елізабет.

У підписі до знімка співак подякував Обласному перинатальному центру Тернополя, в якому з'явилася на світ його дочка, а також лікарів, за те, що зробили все, щоб його дружина і дочка поїхали додому здоровими і щасливими.

У коментарях під фото шанувальники Сасанчина розчулюються від їх з Іванкою сімейної ідилії, а також традиційно бажають молодим батькам та їх первістку здоров'я і щастя.

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Роман Сасанчин з дружиною Іванкою і дочкою Елізабет / instagram.com/sasanchyn_official

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Раніше співачка Тіна Кароль показала, як виглядає її 13-річний син Веніамін.

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