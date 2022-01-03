Молодий батько Роман Сасанчин вперше показав обличчя новонародженої дочки

Співак поділився зворушливими кадрами з виписки з пологового будинку.
19-річний український співак, переможець проєктів Голос.Діти та Голос країни Роман Сасанчин 30 грудня 2021 року вперше став батьком.
У нього і його дружини Іванки народилася дочка. Дівчинку назвали Єлизавета (Елізабет).
Сьогодні, через чотири дні після пологів, новоспечений батько приїхав забирати своїх найулюбленіших дівчаток з пологового будинку. Сасанчин поділився зворушливими сімейними кадрами з дружиною і дочкою, на яких вперше показав обличчя малятка Елізабет.
У підписі до знімка співак подякував Обласному перинатальному центру Тернополя, в якому з'явилася на світ його дочка, а також лікарів, за те, що зробили все, щоб його дружина і дочка поїхали додому здоровими і щасливими.
У коментарях під фото шанувальники Сасанчина розчулюються від їх з Іванкою сімейної ідилії, а також традиційно бажають молодим батькам та їх первістку здоров'я і щастя.
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Раніше співачка Тіна Кароль показала, як виглядає її 13-річний син Веніамін.
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