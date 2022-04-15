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"Ми більше не сім'я": дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила про розрив зі співаком

15 квітня 2022, 09:20

Дівчина приголомшила новиною в соцмережах.

Роман Сасанчин з коханою
Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила про розрив зі співаком / instagram.com/annavi_i/

Дружина українського співака, переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина - Іванна - заявила, що вони більше не сім'я.

За її словами, про розрив вони почали замислюватися більше місяця тому. Про таку новину дівчина повідомила в Instastories.

"Ми більше не сім'я! А все почалося більше місяця тому. Сумно, але вірю - з часом переболить", - написала Іванна.

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Нагадаємо, 20-річний Роман одружився на своїй дівчині взимку 2021 року. Незабаром у пари народилася дочка Елізабет. Пара активно ділилася сімейними фото в соцмережах.

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Роман Сасанчин з новонародженою дочкою / instagram.com/sasanchyn_official

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