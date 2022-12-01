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Дружина Остапчука відверто відповіла на каверзне запитання про стосунки з колишніми

1 грудня 2022, 23:18

Христина Горняк розповіла за яких обставин припиняє спілкування з чоловіками.

Христина Горняк, Христина Остапчук
Христина Горняк розповіла про колишні стосунки / instagram.com/kristygor

Блогерка і нотаріус Христина Горняк розговорилася з шанувальниками про свої невдалі стосунки.

Те, що стосується її з Володимиром Остапчуком гіпотетичного розлучення, про яке ходять наполегливі чутки в ЗМІ, Христина коментувати відмовляється, проте про минулі романи розповідає без збентеження. Шанувальники поцікавилися у блогерки, чи вважає вона можливим продовження гармонійного спілкування з людиною, яка колись була тобі коханцем.

Горняк на своїй сторінці в Instagram зізналася, що хороші відносини намагається зберегти з кожним зі своїх колишніх партнерів. Найчастіше їй це вдається, проте бувають і винятки.

"Я майже з усыма товаришую. Спілкуюсь, вітаємо на свята і тд. Радію за них та їхні досягнення. Але не зовсім з усіма, є ті, з ким, на великий жаль, спілкування не вийшло. Бо біль заполонила серця", - розповідає блогерка.

До якої з категорій вона віднесла (або збирається віднести) шоумена Остапчука, Христина Горняк не уточнила.

Христина Горняк, Христина Остапчук
Христина Горняк розповіла про колишні стосунки / instagram.com/kristygor

Раніше стало відомо, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес опинилися на межі розлучення всього через 4 місяці після весілля - непримиренний конфлікт в сім'ї провокує новоспечене подружжя.

Також була розкрита справжня причина, по якій від співачки-запроданки Наташі Корольової пішов перший чоловік, музикант і композитор Ігор Ніколаєв. Іронічно, але зі своїм другим чоловіком співунка наступила на ті ж граблі.

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