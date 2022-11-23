Христина Горняк показала танець з незнайомим чоловіком / instagram.com/kristygor

Блогерка і нотаріус Христина Горняк вирушила у відпустку до Австрії. У Відні вона планувала переосмислити своє професійне та особисте життя.

За кордоном Горняк опинилася на тлі чуток про її розлучення з шоуменом Володимиром Остапчуком. Пара не підтверджує, однак і не спростовує розрив.

Ще більш пікантним тепер виглядає заява блогерки про те, що вона знайшла собі нового партнера. Ба більше, навіть показала цього чоловіка в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Христина вирішила відновити заняття бальними танцями, знайшла студію у Відні і вже відвідала перші заняття. Пару їй склав симпатичний темноволосий чоловік.

В обіймах нового партнера, ім'я якого Горняк поки не розкрила, блогерка показала кілька танцювальних па, хоч спершу і переживала, чи зможе згадати старі рухи.

Христина Горняк показала танець з незнайомим чоловіком / instagram.com/kristygor

Раніше стало відомо, що 49-річна німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум планує подарувати своєму нинішньому чоловікові, 33-річному німецькому музиканту Тому Кауліцу, дитину.

Українська блогерка, бізневумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як потрапила з однорічною дитиною в ДТП в Києві.

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