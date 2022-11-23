УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Дружина Остапчука засвітила свого нового партнера: "Кайфанула від душі"

23 листопада 2022, 20:11

Христина Горняк показала палкі танці в обіймах привабливого брюнета.

Христина Горняк, Христина Остапчук
Христина Горняк показала танець з незнайомим чоловіком / instagram.com/kristygor

Блогерка і нотаріус Христина Горняк вирушила у відпустку до Австрії. У Відні вона планувала переосмислити своє професійне та особисте життя.

За кордоном Горняк опинилася на тлі чуток про її розлучення з шоуменом Володимиром Остапчуком. Пара не підтверджує, однак і не спростовує розрив.

Ще більш пікантним тепер виглядає заява блогерки про те, що вона знайшла собі нового партнера. Ба більше, навіть показала цього чоловіка в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Христина вирішила відновити заняття бальними танцями, знайшла студію у Відні і вже відвідала перші заняття. Пару їй склав симпатичний темноволосий чоловік.

В обіймах нового партнера, ім'я якого Горняк поки не розкрила, блогерка показала кілька танцювальних па, хоч спершу і переживала, чи зможе згадати старі рухи.

Христина Горняк, Христина Остапчук
Христина Горняк показала танець з незнайомим чоловіком / instagram.com/kristygor

Раніше стало відомо, що 49-річна німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум планує подарувати своєму нинішньому чоловікові, 33-річному німецькому музиканту Тому Кауліцу, дитину.

Українська блогерка, бізневумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як потрапила з однорічною дитиною в ДТП в Києві.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:05

Меган Маркл розкрила своє смішне дитяче прізвисько

20:11

Дружина Остапчука засвітила свого нового партнера: "Кайфанула від душі"

19:45

Чому Росія ніяк не зрозуміє, що Україна - це не СиріяПогляд

19:41

"Ще чого, не ваша справа": Лавров накричав на журналіста і влаштував істерику через фотографіюВідео

18:52

Ракетний удар по Україні: з'явилися нові дані про масові жертви російської атакиВідео

Реклама
18:49

У мережі з'явилися рідкісні фото з першого весілля Сергія ПритулиВідео

18:16

Зеленський розніс Росію за масовий ракетний удар по УкраїніВідео

17:47

Відома голлівудська акторка вімкнула повітряну тривогу на концерті в Нью-ЙоркуВідео

17:46

Повний блекаут в Україні: у Кабміні зробили важливу заявуВідео

17:29

Окупанти випустили по Києву 31 ракету: Кличко розповів, скільки вдалося збитиВідео

16:40

"Якщо Київ впаде, Росія атакує Польщу": Моравецький закликав допомогти Україні перемогти РФВідео

16:10

"Більше 50% без світла: Молдова постраждала через ракетний обстріл України

16:10

Україну накриє найсильніший сніговий шторм: синоптики попередили про атаку "крижаної бурі"Відео

16:03

"Знищити чудовисько": Данілов різко відповів на кривавий ракетний обстріл РФ УкраїниВідео

15:30

Весь Київ залишився без водопостачання: жителів міста закликали запастися водою

15:22

Ракетний удар РФ: у Києві загинули три людини, ще шестеро - пораненіВідео

15:20

Людей виносять: під Києвом російська ракета влетіла в багатоповерховий будинок, багато жертвВідео

15:05

Віра Брежнєва відповіла Костянтину Меладзе на його любовне зізнання

14:49

Ракетний удар РФ: у Україні на добу ввели екстрені відключення електроенергіїВідео

14:26

Професійний "кістяк" армії РФ знищено: розкрито основний план ЗСУВідео

Реклама
14:10

У Києві звучать сильні вибухи: половина столиці залишилася без води і світлаВідео

14:00

Вся Україна "червона" через ракетну загрозу - що відомо на даний момент

13:42

Потрапив на війну прямо з колонії: ЗСУ ліквідували наркоторговця з Росії

13:30

РФ поплатилася за ракетні обстріли: ЄП визнав Росію державою - спонсором тероризмуВідео

13:29

Довгоочікувані танки від Заходу для України: Київ досяг консенсусу з країнами НАТОВідео

13:02

Яка частина курки найшкідливіша і чому її в жодному разі не можна їсти

13:00

Гороскоп на завтра 24 листопада: Близнюки підуть на побачення, а Діви – їсти

12:55

"Трясеться підлога": у Криму прогриміла серія потужних вибухівВідео

12:47

В Україні "зажмурився" кандидат у депутати з РФ

12:27

Росія, схоже, залишилася без дронів-камікадзе з Ірану - розвідка БританіїВідео

12:22

РФ готує теракти в Білорусі та Бєлгороді: у Зеленського назвали мету окупантівВідео

12:21

Римма Зюбіна заступилася за Богдана Ступку через його зйомки в забороненому антиукраїнському фільміВідео

12:12

"Це ніяка не церква": у ВР зібралися заборонити діяльність МП на території УкраїниВідео

11:52

ЗСУ перехопили ініціативу і пішли вперед на Луганщині: Гайдай назвав напрямкиВідео

11:50

"Найгірша зима з часів Другої світової війни": Кличко попередив про ризик евакуації частини жителів КиєваВідео

11:45

Коли слово "забув" стало життєвим кредо: 6 способів прокачати свою пам'ять

11:32

Мільйони готівкою, громадяни РФ та проросійська література: що знайшли у Києво-Печерській ЛавріВідео

11:28

Росія готує масований ракетний удар по Україні - ISWВідео

11:09

Били, щоб не міг виступати за Україну: у Херсоні окупанти катували призера ОлімпіадиВідео

11:06

Чи буде в Україні тотальний блекаут: Олександр Харченко - про наслідки обстрілів

Реклама
10:50

Захисник України, якого вигнали в тамбур в поїзді УЗ, знову поїхав на фронтВідео

10:37

Бузова захотіла дитину від Лазарєва

10:26

Цю вже перший дзвіночок: що робити, якщо ванна пожовтіла

10:25

Адмірал НАТО назвали головну перевагу ЗСУ над окупантами РФВідео

10:24

Британія передасть Україні три гелікоптери Sea King і 10 тисяч артснарядів

10:23

Буде блищати як нова: як очистити мийку з нержавійки за 5 хвилин без хіміїВідео

10:05

"Зеленський - дуже сміливий хлопець": Джонсон заявив про переломну роль президента на війніВідео

10:02

Матір дістали з-під уламків, немовля загинуло: що відомо про обстріл РФ пологового будинку у Вільнянську

09:51

Газпром перейшов до нового етапу шантажуПогляд

09:45

Родичі з пекла: 7 кроків до здорового спілкування з токсичною сім'єю

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буря
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти