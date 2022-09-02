Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса розповіла, як справляється з горем

Емма Хемінг-Вілліс розповіла, як справляється з горем через хворобу Брюса Вілліса / instagram.com/emmahemingwillis

67-річний голлівудський актор, зірка фільмів Кримінальне чтиво, Міцний горішок і П'ятий елемент, Брюс Вілліс має необоротне, прогресуюче порушення роботи мозку під назвою афазія. Через нього артист відмовився від акторської кар'єри і має розлади вимови і сприйняття мови.

У повсякденному житті це також приносить акторові дискомфорт, проте він має сильну групу підтримки - п'ятеро дочок і дружину Емму Хемінг.

Незважаючи на 23-річну різницю у віці, Брюс і Емма дійсно щасливі разом, але через хворобу актора їм ще належить дізнатися значення слів весільної клятви "в хворобі і в радості".

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У Національний день усвідомлення горя Емма вирішила поділитися своїм досвідом, як вона переживає трагедію, яка торкнулася не тільки Вілліса, але і всю його сім'ю. Щоб подолати темні думки, які час від часу відвідують її, вона шукає собі нові хобі, які відволікають від роздумів.

"Це було літо самопізнання - пошуку нових захоплень, виходу із зони комфорту і збереження активності. Моє горе може бути паралізуючим, але я вчуся жити з ним. Як сказала мені моя пасербиця, горе - це найглибша і найчистіша форма любові. Я сподіваюся, що ви теж знайдете деяку розраду в цьому", - поділилася роздумами Хемінг.

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