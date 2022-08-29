УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Камалія розповіла про складні стосунки зі скандалісткою колишньою свого чоловіка-мільярдера

29 серпня 2022, 14:20

Навіть природна дружелюбність співачки не допомогла їй впоратися з негативом попередниці.

Камалія
Камалія розповіла про стосунки з колишньою дружиною Мохаммада Захура / instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка, модель, акторка, Місіс світу і волонтерка Камалія в інтерв'ю для Rostyslove розповіла, які стосунки у неї з колишньою дружиною її чоловіка, британо-українського мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура.

Його перша дружина - росіянка, яка і зараз продовжує жити в Москві. На момент, коли Камалія познайомилася з Захуром, він був уже 8 років, як в розлученні.

З дітьми чоловіка від першого шлюбу у співачки прекрасні стосунки: її сім'я зараз живе в одному будинку з 33-річним Арманом, 40-річною Танею і її сім'єю. Камалія зізнається, що вони дуже підтримують один одного, особливо в тому, що стосується виховання дітей, коли зіркові батьки в роз'їздах.

Видео дня

Але, незважаючи на те, що з дітьми Захура від першого шлюбу вони стали справжньою сім'єю, з ексдружиною спільну мову Камалії знайти так і не вдалося. Причиною тому послужили плітки, які про неї розпускала колишня дружина-москвичка.

"Я з нею не знайома особисто. Я бачила на фотках, на відео. Але вона дуже багато чого поганого говорила про мене з початку нашого шлюбу. Тому в мене нема нема ніякого бажання... Я дуже френдлі людина. Але як я дізналася про це, не було ніякого бажяння знайомитися з нею", - поділилася Камалія.

Раніше 64-річна американська акторка і модель Шерон Стоун показала, як розважається на вечірці біля басейну у максимально відкритому купальнику з глибоким вирізом.

Також українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук показала розминку в коротких шортиках, які під час руху оголювали сідниці спортсменки.

Інші новини:

шоу-бізнес Камалія Мохаммад Захур Мохаммад Захур Співачка Камалія новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:55

"Є великий ризик втратити Херсон": російський пропагандист у паніці через контрнаступ ЗСУ

15:39

У Новій Каховці паніка: виють сирени, окупанти оголосили евакуаціюВідео

15:37

"Затверджено вищими силами": екстрасенс спрогнозував, скільки триватиме війна

15:35

"Ракет багато - не економлять": Гіркін скиглить через наступ ЗСУ на ХерсонВідео

15:19

"Усе тільки починається": ЗСУ ліквідували базу росіян у Бериславі на Херсонщині

Реклама
15:15

Зірка Сватів Анна Кошмал показала таємничого чоловіка і розповіла, де познайомилася з ним

15:14

Сильне похолодання і зливи з градом: синоптики назвали дату різкої зміни погодиВідео

15:04

"Тому, що Російська": у Кишиневі путіністка залила сльозами TIkTok, коли її не пустили в клубВідео

15:03

Їм не місце на холодильнику: які магніти не можна вішати на дверцята

15:00

ЗСУ "демілітаризували" російського майора з Рязані

14:56

Прикмети на 30 серпня: які 5 речей не можна робити, щоб не потрапити в біду на МиронаВідео

14:48

Неймовірно смачні мариновані гриби на зиму: дуже простий рецептВідео

14:45

Контрнаступ на Херсонщині: в Мережі повідомили про звільнення селища Сухий Ставок

14:29

Медведєв отримав ускладнення після інтимної операції

14:28

Німеччина найближчими тижнями відправить в Україну новітню зброю - Шольц

14:20

Камалія розповіла про складні стосунки зі скандалісткою колишньою свого чоловіка-мільярдера

13:58

"Виглядало дуже страшно": Каменських розповіла, чому у Потапа паралізувало пів обличчя

13:48

ЗСУ пішли в наступ на окупантів з багатьох напрямків на півдні України

13:31

"Шанс повернути території": на Херсонщині ЗСУ ударами відрізали окупантів від допомогиВідео

13:23

"Доступний на дні народження, весілля, поминки": Депп в образі космонавта здивував фанатом заявою

Реклама
13:14

"Сила Волі". Нові вражаючі можливості для всіх нових абонентів Volia новости компании

13:00

Гороскоп на завтра, 30 серпня 2022: Дівам - розрив, Скорпіонам - розчарування, Рибам - грошіВідео

12:47

"Почався важливий тиждень": ЗСУ прорвали першу лінію оборони під ХерсономВідео

12:43

Перемоги ЗСУ та сильні обстріли там , де не чекали - гороскоп для України на вересень 2022Відео

12:39

Смерть Ковальова: слідом за колаборантом померла його дівчина

12:39

"Бояться, що ми там залишимося": росіянка влаштувала істерику через відмову у візі в НімеччинуВідео

12:27

Гроші для ЗСУ: на Одещині продали кавун, який везли за 900 км із захопленого Херсона

12:18

Ведучий і військовий Даніель Салем показав нове патріотичне татуювання на могутніх грудях

11:54

Був застрелений у власному будинку з рушниці: нові подробиці смерті нардепа-колаборанта Ковальова

11:50

Знаючі господині сиплять сіль в унітаз та раковину: навіщо вони так роблять

11:47

Йде детонація: на винзаводі в Херсоні почався "салют" з російських боєприпасівВідео

11:40

"Ще один українець винен у вбивстві Дугіної": ФСБ видало новий фейк у розслідуванніВідео

11:21

"Мама розквітла!": Оля Полякова в прозорому топі та шортах показала, якою її бачить молодша донька

11:02

"Організована кривава вистава": Подоляк пояснив, навіщо окупанти обстрілюють ЕнергодарВідео

11:01

Вагітна внучка Гурченко живе в бомжатнику

11:00

Як знизити тиск: що робити з поширеною проблемою зі здоров'ямВідео

10:58

Вітовська розповіла про дикий інцидент з таксистом у Карпатах, який назвав її ворогом

10:30

Де зберігати гроші в оселі, щоб вони примножувалися: поради та рекомендаціїВідео

10:10

Буде дуже важко: яких подій чекати в Україні восени та взимку - прогноз екстрасенса

09:55

Путін відсторонив Шойгу, над яким сміються російські солдати - британська розвідкаВідео

Реклама
09:43

"Головне бути щасливими, а не одруженими": Логунова розповіла, чому на ній не одружується бойфренд із США

09:40

Боєць ЗСУ без ніг повернувся додому на Закарпаття, але рветься на фронт: неймовірна історіяВідео

09:32

Як очистити каструлю: способи 2022 року

09:29

Горіховий Спас 2022: привітання, листівки і картинки до світлого свята

09:22

РФ готує новий наступ на Україну: WSJ назвав головну мету ПутінаВідео

09:20

Сосєдов вимагає поставити на коліна Меладзе, який повернувся в Росію

09:15

Гороскоп на сьогодні 29 серпня 2022: Ракам - борги, Дівам - небезпека, Водоліям - щастяВідео

08:39

Пряме влучення: у Херсоні "зникла" військова частина разом з окупантамиВідео

08:39

Чому російські ліберали такі нудотніПогляд

08:36

Тракторист з Комі пішов вбивати українців, щоби "помститися за сина": тепер немає і його

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти