Камалія розповіла про складні стосунки зі скандалісткою колишньою свого чоловіка-мільярдера

Камалія розповіла про стосунки з колишньою дружиною Мохаммада Захура / instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка, модель, акторка, Місіс світу і волонтерка Камалія в інтерв'ю для Rostyslove розповіла, які стосунки у неї з колишньою дружиною її чоловіка, британо-українського мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура.

Його перша дружина - росіянка, яка і зараз продовжує жити в Москві. На момент, коли Камалія познайомилася з Захуром, він був уже 8 років, як в розлученні.

З дітьми чоловіка від першого шлюбу у співачки прекрасні стосунки: її сім'я зараз живе в одному будинку з 33-річним Арманом, 40-річною Танею і її сім'єю. Камалія зізнається, що вони дуже підтримують один одного, особливо в тому, що стосується виховання дітей, коли зіркові батьки в роз'їздах.

Видео дня

Але, незважаючи на те, що з дітьми Захура від першого шлюбу вони стали справжньою сім'єю, з ексдружиною спільну мову Камалії знайти так і не вдалося. Причиною тому послужили плітки, які про неї розпускала колишня дружина-москвичка.

"Я з нею не знайома особисто. Я бачила на фотках, на відео. Але вона дуже багато чого поганого говорила про мене з початку нашого шлюбу. Тому в мене нема нема ніякого бажання... Я дуже френдлі людина. Але як я дізналася про це, не було ніякого бажяння знайомитися з нею", - поділилася Камалія.

Раніше 64-річна американська акторка і модель Шерон Стоун показала, як розважається на вечірці біля басейну у максимально відкритому купальнику з глибоким вирізом.

Також українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук показала розминку в коротких шортиках, які під час руху оголювали сідниці спортсменки.

Інші новини: