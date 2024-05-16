Зеленська розповіла, чому сумує через доньку Олександру

Перша леді країни Олена Зеленська поділилася рідкісною інформацією про своїх дітей.

https://glavred.net/stars/zelenskaya-rasskazala-pochemu-grustit-iz-za-docheri-aleksandry-10565579.html Посилання скопійоване

Олена Зеленська та Володимир Зеленський з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська поділилася рідкісною інформацією щодо своїх двох дітей, яких вона виховує разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Виданню Yle, вона розповіла, що їхні діти проживають своє дитинство та юність у розпал війни. Перша леді розповідає, що старша донька Олександра пішла по стопах батька і вивчає право.

За словами Зеленської, дочка Олександра тепер може зустрічатися зі своїми друзями. Вона також шкодує про те, що підлітковий вік її дітей проходить під час війни, яку Росія розв'язала проти України.

відео дня

"Повсякденні справи моєї доньки пов'язані з навчанням, але в неї немає жодних планів на майбутнє. Це сумно для мене, як для матері", - каже Зеленська.

Що стосується молодшого сина Зеленських, то перша леді розповіла, що хлопчик Кирило став майже військовим експертом. "Він знає всі типи ракет, які Росія запускає по нас. Він також може розрахувати їхню швидкість", - каже Зеленська.

До слова, дружина президента додає, що діти дуже рідко бачать президента. "Саме тоді діти забирають кожну хвилину його уваги", - розповідає Зеленська.

Олена Зеленська - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно перша леді України підтримала принцесу Уельську Кейт Міддлтон у важку для британської королівської сім'ї годину від імені себе і всього українського народу.

А також раніше Олена Зеленська в рамках свого візиту до Великої Британії зустрілася з королевою Каміллою. Зеленська подякувала королівській родині та Сполученому Королівству за підтримку в протистоянні проти країни-терориста РФ, яка напала на Україну.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред