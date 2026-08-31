'Не їла три місяці': дочка Зіброва втратила 23 кг через розбите серце

Діана Зіброва вперше розповіла, як переживала скасування весілля.

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Павло Зібров та Діана Зіброва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров

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Як дочка Павла Зіброва пережила розрив із нареченим після 10 років стосунків

До яких наслідків для здоров’я призвело різке схуднення

Влітку 2026 року стало відомо, що дочка популярного співака Павла Зіброва розірвала заручини з бізнесменом Андрієм Іщенком. У відвертій розмові з ведучим Славою Дьоміним Діана зізналася, до яких наслідків для здоров’я призвів болісний розрив.

Пара була разом 10 років, тому розставання виявилося для дівчини вкрай важким емоційним випробуванням. Через сильний стрес Діана тривалий час взагалі не могла їсти.

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Діана Зіброва з колишнім нареченим / фото: facebook.com, shansovik

"Я не їла три місяці. Ну, я розійшлася, і через стрес не могла їсти. Потім зрозуміла, що я класно виглядаю. Треба ще, і ще, і ще. А потім головне - утримати цю вагу", - відверто розповіла Зіброва.

За словами дівчини, таке стрімке схуднення на 23 кілограми негативно позначилося на організмі. Щоб повернути шкірі тонус без хірургічного втручання, їй знадобилося чимало часу й зусиль.

Діана Зіброва зараз - як схудла / скрін з відео

"Це не дуже добре. Десь майже рік знадобилося на те, щоб шкіра підтягнулася. Я молода дівчина і мені не хотілося якоїсь там операції чи ще чогось робити. Тому майже рік я працювала над якістю своєї шкіри", - зазначила Діана.

Зараз емоційний і фізичний стан доньки артиста повністю стабілізувався. Вона підтримує форму за допомогою правильного харчування та щотижневих тренувань з пілатесу.

Павло Зібров / інфографіка: Главред

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Про персону: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар’єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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