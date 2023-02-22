Кіркоров, який захистив Пугачову, впав у ноги Симоньян: "не знаю, що на мене знайшло"

Пропагандистка Маргарита Симоньян впевнена, що Філіп Кіркоров підтримує батьківщину, активно підтримуючи війну в Україні.

Симоньян, Кіркоров / скріншот YouTube

Одіозний російський співак Філіп Кіркоров, який одним з перших заступився за Аллу Пугачову, яка втекла з РФ, відмовився від своїх слів.

Принаймні так заявила пропагандистка Маргарита Симоньян. За її словами, "Філя Кіркоров, не зробив нічого поганого". Більш того, пропагандистка впевнена, що співак виступає "за батьківщину", активно підтримуючи війну в Україні.

"Відповім філе, коли і якщо він щось скаже про батьківщину мою. А він про неї нічого поганого не говорив, відповідати йому не буду. Потім ми зустрілися з ним восени, він сказав мені, що, не знає, що на нього знайшло", - заявила Симоньян.

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Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Також ми писали, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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