"Навіщо Ви волосся обстригли?": Волочкова стала посміховиськом в мережі, вийшовши у світ з Джигурдою

Волочкова стала посміховиськом в мережі, вийшовши у світ з Джигурдою / скріншот

Російська балерина Анастасія Волочкова і актор Микита Джигурда завжди викликали неоднозначну реакцію соцмереж.

На цей раз вони з'явилися на публіці разом. На своїй сторінці в Instagram балерина повідомила, що стала секундантом Микити Джигурди.

"Я була присутня на всіх боях Микити! Завжди захоплююся мужністю цієї людини, що проявляється у всьому! І в житті і в спорті! Джигурда - завжди переможець!",- написала балерина.

Передплатники в черговий раз звернули увагу на зовнішній вигляд Волочкової, піддавши його критиці. Деякі також відзначили, що балерина і актор добре виглядають разом.

читайте такожВолочкова, Корольова, Успенська і не тільки: російські зірки, які мовчать про війну РФ проти України"Обійняти і плакати цій майці вже десяток років. Скільки ще вона на ній висіти буде?", "Настя твереза досі?!", "А дружина то де? Чому Волочкова підтримує, а не Анісіна?", "Добре виглядають разом", "Ой, Настя, навіщо ви волосся обстригли, у вас же був такий шикарний довгий хвіст", - писали в коментарях під постом Волочкової.

Скріншот

Раніше повідомлялося, що російська балерина Анастасія Волочкова останній тиждень вона провела на відпочинку, регулярно публікуючи непристойні знімки.

Повернення в Росію не стало винятком. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому вона розтягнулася у фірмовому шпагаті.

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