"Що за замети між ніг?": Волочкова шокувала шпагатом у міні-шортах

Волочкова шокувала шпагатом в міні-шортах / скріншот

Російська балерина Анастасія Волочкова не вгамовується в соцмережах. Останній тиждень вона провела на відпочинку, регулярно публікуючи непристойні знімки.

Її повернення в Росію не стало винятком. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому вона розтягнулася у фірмовому шпагаті.

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Замість схвальних коментарів вона зіткнулася з критикою з боку користувачів мережі.

"Ой да... заздрять всі пияцтву, відсутності сім'ї, явищу "піся - прохідний двір".... прям ось все заздримо.... ви б подивилися Інстаграм балерин сучасних - тоненькі граціозні дівчатка в таких шпагатах що вам далеко до них", "Настя ти коли фото робиш, ти хоч бачиш що виходить? Ну що за замети між ніг вивалюються, ну чесно слово ! Ну ти роби. Ржачу багато не буває", "О, пироги приспіли))) старі, добрі пироги", "У тебе, Насть, пів пирога випало", - писали під фото Волочкової.

читайте такожВолочкова розповіла, що потрібно робити на її похоронахРаніше на одній з прес-конференцій, присвячених її судовому розгляду з одним з російських театрів, балерині, яка ніяк не реагувала на вторгнення Росії в Україну, поставили питання в лоб - на чиєму вона боці.

"Я дуже люблю Росію, я довіряю і поважаю нашого президента. ... Росія ніколи не подобалася іншим країнам, тому що у нас могутня Країна. Треба підтримувати наш уряд і наших воїнів. Я впевнена, що ми праві. І я буду до останнього підтримувати свою країну", - заявила тоді балерина.

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