Тарантіно вперше за сім років представить новий проект - деталі

Культовий режисер вирішив вийти за межі кінематографа та спробувати свої сили в театрі.

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Тарантіно вперше за сім років презентує новий проєкт / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Дія комедійної вистави розгортається в Європі 1830-х років

Головну роль виконає британський актор і комік Саша Барон Коен

Американський режисер Квентін Тарантіно вперше спробує себе в ролі театрального режисера. Його дебютом стане вистава за власною п'єсою "Кавалер-пихач" (The Popinjay Cavalier), яку покажуть на сцені лондонського театру "Фенікс".

Про це повідомляє Variety.

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Дія комедійної вистави розгортається в Європі 1830-х років. Головну роль зіграє британський актор і комік Саша Барон Коен.

Попередні покази вистави розпочнуться 23 лютого 2027 року, а офіційна прем’єра запланована на 18 березня. Постановка йтиме в лондонському театрі протягом трьох місяців - до 13 червня.

Якщо вистава виявиться успішною, організатори розглянуть можливість її показу на інших майданчиках, зокрема в США та інших країнах.

Новий проєкт стане першою великою роботою Тарантіно за сім років. Цього разу режисер вирішив вийти за межі кінематографа і спробувати свої сили в театрі.

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Про особу: Квентін Тарантіно Квентін Тарантіно - американський кінорежисер, сценарист, продюсер, актор і письменник. Лауреат "Золотої пальмової гілки" (1994), двох премій "Оскар" (1995, 2013), двох премій BAFTA (1995, 2013), чотирьох премій "Золотий глобус" (1995, 2013, 2020 - двічі). Найбільш відомий фільмами "Скажені пси" (1992), "Кримінальне чтиво" (1994), "Чотири кімнати" (1995), "Від заходу до світанку" (1996), дилогія "Вбити Білла" (2003, 2004), "Безславні виродки" (2008), "Джанго звільнений" (2012), "Огидна вісімка" (2015), "Одного разу в... Голлівуді" (2019).

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