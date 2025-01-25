"Куди зник Терен?": переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь натякнула на розрив

Про що мова:
- Переможниця "Холостяка-13" пояснила, чому її рідко бачать із Тереном
- Інна Бєлєнь планує повернутися до столиці, де зараз живе Олександр
Волонтерка та бізнесвумен Інна Бєлєнь, яка здобула перемогу у 13-му сезоні шоу "Холостяк", розповіла про свої стосунки з головним героєм проєкту — ветераном війни Олександром "Тереном". Вона натякнула, що після завершення реаліті їм не вдалося зберегти стосунки.
На своїй сторінці в Instagram Інна відповіла на запитання підписників. Один із шанувальників запитав, чому Олександр перестав з'являтися у її соцмережах.
Після завершення шоу пара залишилася разом: Інна навіть переїхала до Києва, щоб бути ближче до Олександра, і їхні стосунки продовжували розвиватися. Проте зараз бізнесвумен перебуває у рідному Харкові, а її особисте життя залишається поза увагою підписників.
На запитання, чи вони досі разом і куди подівся Олександр, Інна відповіла досить стримано. Вона сказала, що зараз перебуває в Харкові, а Олександр, імовірно, у Києві, де зайнятий своїми справами.
Її відповідь була емоційно нейтральною і короткою. Водночас Інна зазначила, що планує повернутися до столиці та продовжувати там жити.
"Я можу сказати, що я перебуваю в Харкові, а Олександр Будько (справжнє прізвище головного героя "Холостяка" – ред) пише свою другу книгу", – поділилася дівчина.
Новини з шоу "Холостяк" - що відомо
Раніше Главред ділився новиною, що ведучий популярного реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетник натякнув, хто стане наступним героєм. Він опублікував фото з відомим спортсменом.
Окрім цього, переможниця "Холостяка" вже раніше зізнавалася, чи разом вона з Тереном. Вона заявила, що тут є дві сторони медалі.
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