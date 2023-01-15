"Я українець по своїх мізках": що Кікабідзе говорив про Путіна і чому обожнював Україну

Вахтанг Кікабідзе був упевнений, що Україна переможе Росію, а Володимир Путін понесе покарання за свої злочини.

Вахтанг Кікабідзе / скріншот YouTube

Актор, сценарист і режисер Вахтанг Кікабідзе помер у віці 84 років. Крім творчої діяльності, артист активно підтримував Україну у війні проти Росії.

Кікабідзе був одним з небагатьох знаменитостей, який не боявся говорити правду про кривавий режим Володимира Путіна. Також зірка "Міміно" захоплювався українським народом.

Що Кікабідзе говорив про війну Росії проти України

У програмі "Гостинний двір" Кікабідзе назвав повномасштабну війну Росії проти України справжнім геноцидом. І того, що творить Путін проти українців, артист не бачив навіть у кіно. Путіна зірка порівняв зі Сталіним:

"Путін видно вболіває, бореться за Радянський Союз. У мене таке відчуття. Йому подобається Сталін як політик, який пів інтелігенції перестріляв свого часу", - говорив Кікабідзе.

Що Кікабідзе говорив про Україну і ВСУ

З початку війни в Україні Кікабідзе постійно дивився новини про те, що відбувається в нашій країні. Більше того, в інтерв'ю Дмитру Гордону він зізнався, що його правнучка бере участь у проукраїнських мітингах.

"Вона сказала:" ввечері не можу прийти, тому що у мене мітинг", – розповів актор.

Кікабідзе бажав українцям мирного і спокійного життя. Він був упевнений, що Україна переможе Росію.

"Був би хоча б на 20 років молодший, я б воював, був би там (в Україні - ред.). Я добре стріляю. До речі, і добре ловлю рибу. Сам себе годував би, сам себе захищав би і захищав би Україну. Це я від щирого серця кажу! Я українець за своїми мізками, а за ці 10 днів війни я в 10 разів став більшим українцем, ніж був. Я вас дуже люблю всіх, шановні брати і сестри. Бажаю вам щастя, мирного життя з піснею і відновлення країни", – говорив актор українцям.

Що Кікабідзе говорив про Путіна

Російського диктатора актор порівнював з Адольфом Гітлером. За словами Кікабідзе, Путіна вже зненавидів весь світ.

Він переконаний, що Путін за свої злочини в майбутньому постане перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі.

"Думаю, сам Кремль повинен подумати, як закінчити цю війну. Ті, хто сидів і мовчки слухав його заяви до початку показу цієї величезної кількості танків", – говорив Кікабідзе.

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