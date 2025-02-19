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Світлана Лобода розповіла про зустрічі з Валерієм Залужним: "Я намагалася"

Анна Підгорна
19 лютого 2025, 14:54
165
Loboda зізналася, коли бачила Залізного генерала востаннє.
Світлана Лобода
Світлана Лобода розповіла, про що говорила з Валерієм Залужним / колаж: Главред, фото: t.me/lobodaofficial

Коротко:

  • Лобода розповіла, коли і за яких обставин бачилася із Залужним
  • Артистка розкрила, про що розмовляла з головнокомандувачем

Українська співачка Світлана Лобода після початку повномасштабної війни обірвала зв'язки з країною-агресором і перебралася жити до Латвії. В Україну артистка приїжджає провідати рідних і близьких або з благодійними цілями.

В інтерв'ю для Фокуса Лобода зізналася, що під час таких її візитів 2023 року вона мала змогу зустрітися з Валерієм Залужним, який на той момент був Головнокомандувачем ЗСУ. Співачка розкрила, що було головною темою для обговорення із Залізним генералом.

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"У 23-му році, щоразу повертаючись в Україну, я намагалася, за можливості, виступати для військових, окремо їздила на передову, в Херсонську область, підтримати хлопців і співати для них. Із Залужним обговорювали куди ще варто поїхати, з його дозволу і згоди. Це була головна тема нашої розмови, більше не бачилися", - зазначає Світлана Лобода.

Світлана Лобода
Хто така Світлана Лобода / інфографіка: Главред

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Раніше Главред розповідав, що головна фанатка Олега Винника "вибачилася" за його російські пісні, які прозвучали на нещодавньому концерті співака-втікача в Празі.

Також українська акторка Ольга Сумська розповіла про стосунки з рідною сестрою. Вони лише нещодавно помирилися, і тепер артистка шкодує про згаяний час і можливості.

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Хто така Світлана Лобода?

Світлана Лобода - українська співачка, автор пісень. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярного дівочог поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" та ін.

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