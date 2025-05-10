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Дорослий і високий: Орбакайте показала молодшого сина від чеченського бізнесмена

Олена Кюпелі
10 травня 2025, 21:20
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Орбакайте показала свого сина, якого вона народила від чеченського бізнесмена.
Орбакайте показала дорослого сина-красеня
Орбакайте показала дорослого сина-красеня / Колаж Главред, фото Instagram/orbakaite_k

Коротко:

  • Який вигляд має молодший син співачки
  • Як Орбакайте звернулася до сина

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка нещодавно висловилася про війну в Україні, показала свого молодшого сина Дені Байсарова.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото дорослого хлопця і лаконічно підписала фото: "З Днем Народження, Синочку".

відео дня
Орбакайте привітала молодшого сина
Орбакайте привітала молодшого сина / Фото Instagram/orbakaite_k

До речі, у коментарі завітала і бабуся Дені - Алла Пугачова. Великими літерами вона написала: "З днем народження, улюблений наш".

До речі, в коментарях багато хто відзначив красу молодого чоловіка, якому виповнилося 27 років.

Орбакайте привітала сина з днем народження
Орбакайте привітала сина з днем народження / Фото Instagram/orbakaite_k

Середня дитина Крістіни Орбакайте з'явилася на світ 1998 року. Її батьком став бізнесмен чеченського походження Руслан Байсаров. Як повідомляли ЗМІ, до РАГСу пара не ходила, але уклала шлюб за мусульманськими традиціями.

Дені Байсаров жив поперемінно то в батька, то в матері після розлучення пари. Попри це він здобув гарну освіту.

Орбакайте привітала сина з днем народження
Орбакайте привітала сина з днем народження / / Фото Instagram/orbakaite_k

Отримавши ступінь бакалавра за спеціальністю "Основи бізнесу та світової економіки", Дені продовжив здобувати освіту в одному з університетів Великої Британії.

У Лондоні хлопець розпочав свій бізнес, відкривши арт-студію, на заняттях якої поєднувалися мистецтво та психотерапія. Зараз про Дені відомо вкрай мало. За інформацією ЗМІ, восени 2022-го він, слідом за старшим братом, вирушив до США.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з 76-річчям. Співачка опублікувала новий пост, в якому звернулася до мами і показала архівні кадри. На відео Пугачова співає пісню "Літні дощі", а знято воно 1983 року у Швеції.

А також Крістіна Орбакайте побувала в Діснейленді разом із донькою та чоловіком. Артистка поділилася емоціями від поїздки та показала, як провела час із рідними.

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Хто така Крістіна Орбакайте?

Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

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