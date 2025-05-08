Орбакайте втекла під крило до Пугачової після висловлювань про війну

Крістіну Орбакайте застукали з Аллою Пугачовою на прогулянці на Кіпрі.

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Крістіна Орбакайте / колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Коротко:

Який вигляд мали співачки під час прогулянки

Хто був поруч із ними ще

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка нещодавно висловилася про війну в Україні, засвітилася в гостях у своєї матері Алли Пугачової.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, співачок помітили в Лімасолі, де останнім часом живе 76-річна Алла Борисівна.

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Орбакайте з Аллою Пугачовою на Кіпрі / Фото Стархіт

Шанувальники артисток помітили їх біля концертного залу на 700 осіб, де в Орбакайте заплановано виступ. Пугачова була одягнена в широкі білі штани і темно-зелену сорочку, а сама Орбакайте одягла джинси і бежевий светр.

Крістіна Орбакайте живе в США / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Крім того, Орбакайте супроводжував її чоловік і дочка Клавдія.

Поруч із зірковим сімейством не було гумориста Максима Галкіна, який перебуває в гастрольному турі Німеччиною.

Крістіна Орбакайте з чоловіком і дочкою / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з 76-річчям. Співачка опублікувала новий пост, в якому звернулася до мами і показала архівні кадри. На відео Пугачова співає пісню "Літні дощі", а знято воно 1983 року у Швеції.

А також Крістіна Орбакайте побувала в Діснейленді разом із донькою та чоловіком. Артистка поділилася емоціями від поїздки та показала, як провела час із рідними.

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Хто така Крістіна Орбакайте? Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).

У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

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