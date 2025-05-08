Орбакайте втекла під крило до Пугачової після висловлювань про війну

Коротко:
- Який вигляд мали співачки під час прогулянки
- Хто був поруч із ними ще
Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка нещодавно висловилася про війну в Україні, засвітилася в гостях у своєї матері Алли Пугачової.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, співачок помітили в Лімасолі, де останнім часом живе 76-річна Алла Борисівна.
Шанувальники артисток помітили їх біля концертного залу на 700 осіб, де в Орбакайте заплановано виступ. Пугачова була одягнена в широкі білі штани і темно-зелену сорочку, а сама Орбакайте одягла джинси і бежевий светр.
Крім того, Орбакайте супроводжував її чоловік і дочка Клавдія.
Поруч із зірковим сімейством не було гумориста Максима Галкіна, який перебуває в гастрольному турі Німеччиною.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з 76-річчям. Співачка опублікувала новий пост, в якому звернулася до мами і показала архівні кадри. На відео Пугачова співає пісню "Літні дощі", а знято воно 1983 року у Швеції.
А також Крістіна Орбакайте побувала в Діснейленді разом із донькою та чоловіком. Артистка поділилася емоціями від поїздки та показала, як провела час із рідними.
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Хто така Крістіна Орбакайте?
Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
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