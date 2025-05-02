Уперше заговорила про війну: Орбакайте визначилася з позицією

Коротко:
- Чому Орбакайте заговорила про війну
- Що вона думає про напад Росії на Україну
Російська відома співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, після заборони на в'їзд до Латвії, вирішила боротися за свої права і вперше заговорила про напад Росії в Україну.
На своїй сторінці в Instagram співачка написала, що скасування її концерту і заборона на в'їзд до Латвії - це не "просто рішення проти артиста". "Це порушення всіх міжнародних норм і принципів, на яких будується сучасний світ. Це рішення порушує не тільки мої права як артистки, а й основи міжнародного права, свободи слова", - пише вона.
За словами Орбакайте, її творчість - поза політикою і вона "не підтримувала і не брала участі в політичних конфліктах".
"Музика - не зброя. Вона лікує, вона об'єднує, вона створює мости там, де політики будують стіни. Я глибоко розчарована, але не втратила віру в діалог, розум і людські цінності. Дякую всім, хто підтримує мене в цей час. Музика продовжує звучати, концерти тривають", - додає мовчунья Орбакайте.
"Я не маю наміру здаватися і буду відстоювати своє право в судовому порядку виступати перед своєю аудиторією. Це питання не тільки особистої справедливості, а й принципу: у мистецтва не повинно бути кордонів. Усім миру і добра", - додала вона.
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Раніше Главред писав про те, що після заборони на в'їзд до Латвії може позбутися і своєї квартири там. Квартиру в Юрмалі подарував Орбакайте Борис Моїсеєв.
Раніше також стало відомо про те, що Орбакайте потрапила в чорний список. Представники Держспецзв'язку наголосили, що Орбакайте виступала в тимчасово окупованому Росією Криму та брала участь у російських пропагандистських заходах.
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Хто така Крістіна Орбакайте?
Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
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