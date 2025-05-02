Уперше заговорила про війну: Орбакайте визначилася з позицією

Крістіна Орбакайте заговорила про напад Росії, коли війна торкнулася особисто її і зачепила інтереси артистки.

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Крістіна Орбакайте вперше зробила заяву про війну / Колаж Главред, фото Instagram/orbakaite_k

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Чому Орбакайте заговорила про війну

Що вона думає про напад Росії на Україну

Російська відома співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, після заборони на в'їзд до Латвії, вирішила боротися за свої права і вперше заговорила про напад Росії в Україну.

На своїй сторінці в Instagram співачка написала, що скасування її концерту і заборона на в'їзд до Латвії - це не "просто рішення проти артиста". "Це порушення всіх міжнародних норм і принципів, на яких будується сучасний світ. Це рішення порушує не тільки мої права як артистки, а й основи міжнародного права, свободи слова", - пише вона.

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Крістіна Орбакайте з донькою та чоловіком / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

За словами Орбакайте, її творчість - поза політикою і вона "не підтримувала і не брала участі в політичних конфліктах".

"Музика - не зброя. Вона лікує, вона об'єднує, вона створює мости там, де політики будують стіни. Я глибоко розчарована, але не втратила віру в діалог, розум і людські цінності. Дякую всім, хто підтримує мене в цей час. Музика продовжує звучати, концерти тривають", - додає мовчунья Орбакайте.

Крістіна Орбакайте "поза політикою" / Фото KP.ru

"Я не маю наміру здаватися і буду відстоювати своє право в судовому порядку виступати перед своєю аудиторією. Це питання не тільки особистої справедливості, а й принципу: у мистецтва не повинно бути кордонів. Усім миру і добра", - додала вона.

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Раніше Главред писав про те, що після заборони на в'їзд до Латвії може позбутися і своєї квартири там. Квартиру в Юрмалі подарував Орбакайте Борис Моїсеєв.

Раніше також стало відомо про те, що Орбакайте потрапила в чорний список. Представники Держспецзв'язку наголосили, що Орбакайте виступала в тимчасово окупованому Росією Криму та брала участь у російських пропагандистських заходах.

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У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

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