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Викликали швидку: у Львові побили відомого блогера, який знімав відео

Олена Кюпелі
19 травня 2024, 16:15
626
Перехожим не сподобалося те, який вигляд має блогер.
На відомого блогера напали посеред вулиці
На відомого блогера напали посеред вулиці / Колаж Главред, фото Instagram/niolas_karma_official

На відомого українського блогера Ніколаса Карму, який славиться своїми відео в TikTok, напали в самому серці Львова.

Ситуація трапилася, коли молодий чоловік робив свою роботу. Як написав він на своїй сторінці в Instagram, двоє молодих людей почали агресивно поводитися і ображали блогера. "Мені не подобаються твої тіктоки, я вважаю, ти гейської натури. Мені не подобаються такі люди (неценз.)".

"Я, як зазвичай, знімав відео, коли проходив, почув від цих хлопців собі навздогін неприємні вигуки. Це було дуже агресивно, ненормативна лексика, поруч було дуже багато людей, діти. Я повернувся, щоб пояснити, що, незважаючи на те, що я їм можу не подобатися, так недобре висловлюватися, а далі ви все бачили", - поділився хлопець.

відео дня

У Львові напали на відомого блогера:

Во Львове напали на блогера
У Львові напали на блогера / Скріншот Телеграм

За його словами, йому забризкали очі газовим балончиком.

На Николаса Карму напали во Львове
На Ніколаса Карму напали у Львові / Скриншот Instagram/nicolas_karma_official

Відомо, що Кармі довелося викликати швидку, де йому надали першу медичну допомогу. Крім того, він написав заяву в поліцію, а Ніколасу Кармі довелося викликати швидку. Тіктокер поділився, що медики надали йому першу медичну допомогу, зараз він почувається добре. Також блогер уже написав заяву в поліцію, а правоохоронці ідентифікували особи нападників.

Нагадаємо, раніше блогерка Тетяна Претнкович та її бойфренд Андрій Гонковський, який оскандалився своєю поїздкою на Мальдіви, під приводом участі в конференції в Польщі, обтрусилася від нещодавнього скандалу і продовжує активно продавати свої послуги та товари в Україні.

Раніше також український тік-токер і комік Влад Шевченко в День матері повідомив шанувальникам несподівану новину - скоро він і його дружина Анастасія вперше стануть батьками .

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