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Вихід з прапором РФ під ненависну музику заходу: в мережі висміяли "грандіозне" шоу Волочкової і її"танці"

Олена Кюпелі
29 листопада 2023, 22:30оновлено 30 листопада, 10:45
Весела російська балерина Волочкова "порадувала" передплатників фрагментами свого шоу.
Волочкова та її ганебне шоу
Волочкова та її ганебне шоу / Колаж Главред, фото Instagram / volochkova_art

Російська скандальна балерина Анастасія Волочкова, яка старанно готувалася до "мрії всього свого життя" - грандіозного шоу "одержимість", знову стала посміховиськом.

У мережі висміяли її нове шоу, особливо танці самої балерини.

На своїй сторінці в Instagram, артистка виклала кілька фрагментів свого виступу. В основному, концерт відпрацювала група танцюристів, а також діджитал-декорації і світло. Сама балерина з'являлася на сцені, але тільки ходила і піднімала ноги в шпагат. Її підписники в соціальній мережі жартували, що їй навіть не потрібно було надягати пуанти для цього виступу.

відео дня

"Ходіння по сцені - це балет?, "Ти знущаєшся над глядачами? Походила по сцені, ногами, руками помахав, а де танець?", "А де балет? Бачу людей, що б'ються в конвульсіях і жінку в зеленому, яка ходить по сцені як колода", "А є відео, де танцює одна Настя, як балерина? Щоб прямо танець, а не ходіння по сцені? Жодного разу в мережі не було жодного відео танцю, тільки шпагати і ноги вгору.. Так би хотілося побачити гарний танець", - пишуть вони.

На відео - конвульсії "російської балерини" Волочкової:

Наприкінці свого "шедеврального" виступу Волочкова вийшла на сцену в кокошнику з прапором терористичної Росії на плечах.

На відео - епічний вихід Волочкової з ганчіркою на плечах:

"Я - російська балерина! І на всі випади заздрісників відповідаю моїми потужними проектами! На славу Росії", - написала п'яниця Волочкова.

"Насть, про що шоу? Вихід з прапором расеи під музику ненависного заходу, в чому задумка?"- дивуються фоловери балерини пенсійного віку і запалу.

Нагадаємо, раніше Волочкова знову налякала шанувальників фото в купальнику. Останнім часом, Волочкова могла здивувати лише кількома речами, а саме - своїми танцями, кількістю спиртного, і ось тепер - своєю худорбою.

Нагадаємо, раніше Анастасію Волочкову підняли на сміх через новий образ - наряд для світського заходу був продуманий до деталей, проте любов балерини до випивки і фотошопу дизайнери врахувати не змогли.

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Анастасія Волочкова новини шоу бізнесу
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