"Ви в своєму розумі": Федишин з чоловіком виїхала до Іспанії на концерти і посварилася з хейтерами

Відома співачка Ірина Федишин відповіла, як її чоловік зміг виїхати за кордон, чим він там займається і де зараз перебуває.

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Ірина Федишин з родиною зараз перебуває в Іспанії / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська попспівачка Ірина Федишин нарвалася на критику в мережі, після того, як виклала фото з чоловіком і дітьми в Instagram, які були зроблені в Барселоні (в тому числі на тлі легендарного собору Саграда Фамілія).

Природно, Федишин відразу ж почали критикувати-мовляв, як це її чоловік і продюсер, Віталій Човник, під час війни зміг виїхати за кордон: "Цікаво, а як чоловік перетнув кордон?", "А навіщо публікувати такі фото? Коли чоловіків інших жінок за півтора року навіть у відпустку додому не відпускають, ви фотографуєтеся в Барселоні", "Як чоловік зміг виїхати?".

Співачка не змовчала і різко відповіла хейтерам. Артистка зазначила, що її чоловік поїхав за кордон законно і отримав відповідний дозвіл. За словами співачки, вони заробляють концертами гроші для ЗСУ.

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"Тут кілька користувачів пишуть дурниці. Ви в своєму розумі? Що так все перекручуєте? Виїхали офіційно, щоб заробити кошти для ЗСУ. Заробили і купили з цієї поїздки 100 дронів і не тільки. Тому що зараз навіть на один дрон зібрати складно, в тому числі і за кордоном. Їдьте і спробуйте. Хто вам заважає? І офіційний дозвіл у Віталія є, виїхав з дозволу міністерства і ніхто не ховається. Вже не раз виїжджав і постійно повертається. І цього разу повернувся і вже в Україні. Заспокойтеся", - різко відповіла співачка.

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