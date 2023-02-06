22 січня зробив їй пропозицію, а потім загинув: Нікітюк потрясла трагічною історією нареченого подруги

Українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк розповіла трагічну історію про свою подругу, коханий якої зробив їй пропозицію і загинув у бою.

Нікітюк потрясла фоловерів трагічною розповіддю / Колаж фото УНІАН

22 січня захисник зробив своїй коханій, подрузі Лесі Нікітюк, пропозицію про подружжя, а через два дні був убитий російськими окупантами в бою. Про це сама телеведуча розповіла в InstaStories.

"Подрузі 22 січня він зробив пропозицію. 24 січня він загинув на війні. А вони хотіли. Жити нормально разом хотіли, хотіли любити. Вони так хотіли", - написала вона.

У понеділок, 6 лютого, Нікітюк вирушила на похорон загиблого бійця ЗСУ.

"Ми приїхали в Житомир, сюди привезли тіло нашого героя. Тіло коханого моєї подруги. Вона така щаслива була останні чотири місяці. А зараз сама на себе не схожа, не їсть, не п'є. Тільки сльози і дим від сигарет. Побратими передали їй речі хлопця. Його футболочка, худі, на яких залишився його запах. Ніби він ще поруч", – написала телеведуча.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в боях з російськими окупантами в Україні загинув доброволець ЗСУ з Грузії - Кахабер Гоголь.

"В Україні загинув ще один боєць-доброволець з Грузії. Каха Гоголь, ветеран абхазької війни (1992-93 роки – Главред), поїхав в Україну з Поті через два тижні після початку боїв. За попередніми даними, він загинув в Луганській області в результаті авіаудару", ‒ писали грузинські джерела.

До того білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.

Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.

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