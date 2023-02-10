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"Я не вірю. Спи спокійно, мій братику": Ірина Федишин втратила дорогу людину на війні

10 лютого 2023, 19:10
Брат співачки загинув у боях під Соледаром. Його тіло поки що неможливо винести з поля бою через оточення окупантами.
Погиб брат Ирины Федишин
Брат Ірини Федишин загинув у боях під Соледаром/ Instagram Федишин

Українська співачка Ірина Федишин повідомила про горе у сім’ї – в боях з окупантами під Соледаром на Донеччині загинув її двоюрідний брат Роман.

Про сумну звістку співачка повідомила в Instagram у п’ятницю, 10 лютого. Вона розповіла, що її брат став на захист рідної країни з самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

Федишин востаннє бачилася з братом наприкінці січня, коли він приїжджав додому на 10 днів. Тоді вона запросила його на свій концерт і була дуже рада, коли побачила, що він прийшов і сидів у першому ряду. У той же день, після концерту, вони зробили спільне фото, яке виявилося останнім.

"Ромчику, братику, пишу цей пост, сльози заливають, я не вірю! Ми тільки нещодавно бачилися, тебе відпустили на 10 днів додому. Ти зразу провідав нашу бабусю. Потім ти прийшов до мене у гості і розповідав про війну. Ти був повний сил, енергії, навіть, словом не обмовився, що там важко. А у мене, навіть, думки ніколи не було, що може щось трапитися", – написала Федишин.

Погиб брат Ирины Федишин
Останнє фото Ірини Федишин з братом/ Instagram Федишин

Вона зазначила, що її сім'я до останнього не вірила, що він загинув. Рідні сподівалися, що це помилка, і що він міг бути поранений та потрапити у полон.

"Але твій побратим Володя, з яким ви разом добровольцями пішли на війну, повернувся сьогодні у цей окоп і пересвідчився, що тебе вже немає. Він намагається винести твоє тіло, сказав, що не залишить тебе. Але це зробити дуже важко, оскільки є оточення з трьох сторін", – написала співачка.

Погиб брат Ирины Федишин
Ірина Федишин з двоюрідним братом Романом/ Instagram Федишин

Федишин зазначає, що була дуже близька з двоюрідним братом і завжди відчувала його підтримку. Тепер вона усі свої благодійні концерти присвячуватиме загиблому брату.

"Ти гордився мною, а я ціле життя буду гордитися твоїм подвигом – віддати життя за волю України. Серце нашої родини розбите, ми дуже тебе любимо, Ромчику! Спи спокійно, мій братику", – написала співачка.

Погиб брат Ирины Федишин
Брат Ірини Федишин загинув у боях під Соледаром/ Instagram Федишин

Нагадаємо, українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк розповіла трагічну історію про свою подругу, коханий якої зробив їй пропозицію і загинув у бою. 22 січня захисник зробив своїй коханій пропозицію про одруження, а через два дні був убитий російськими окупантами.

Раніше повідомлялося, що у боях за свободу України 4 січня трагічно загинув 32-річний захисник Павло Причепа. Герой загинув у кривавій боротьбі під Соледаром. У воїна залишилася вагітна дружина та двоє малолітніх дітей.

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