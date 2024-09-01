"Ви божевільні": Klavdia Petrivna повністю засвітила лице без окулярів і масок

Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna, яка близько року приховувала свою особистість, нарешті відкрилася своїм прихильникам - під епатажними луками, в яких завжди особлива увага приділялася тому, щоб приховати її обличчя, була 18-річна співачка Соломія Опришко. Від зірки TikTok, яка стала популярною завдяки каверам, Клавдія Петрівна перетворилася в українському шоу-бізнесі на відкриття №1.
30 і 31 серпня у юної артистки відбулися перші концерти в Палаці спорту України. Вона без проблем двічі зібрала величезний зал, і вирішила подякувати шанувальникам за їхню відданість - показати своє справжнє обличчя.
Так 30 серпня Опришко з'явилася на сцені в сонцезахисних окулярах без звичних масок. Тоді фанати переконалися, що на сцені Соломія.
Під час другого сольного концерту Клавдія Петрівна настільки осміліла, що показала своє обличчя повністю під час виступу з одним з її головних хітів "Я тобі брехала". Відео з'явилося на офіційній сторінці артистки в Instagram.
Хто така Klavdia Petrivna?
Klavdia Petrivna (укр. Клавдія Петрівна) — українська співачка, авторка пісень та музикантка, яка приховує свою особистість.
Набула швидкої популярності в соціальній мережі TikTok.
Її треки набирають мільйони прослуховувань на YouTube та стримінгових сервісах.
На початку 2024 року очолила чарти українських радіостанцій з піснею "Знайди мене", пише Вікіпедія.
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