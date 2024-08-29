Сергій Притула готується до нового весілля - що сталося між ним та дружиною

Притула висловив сподівання, що його обраниця дотримається своєї обіцянки.

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Сергій Притула новини - Сергій Притула повторно освідчився дружині / колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__prytula

Український шоумен, громадський діяч і волонтер Сергій Притула зараз перебуває у другому шлюбі. З першою дружиною Юлією він прожив 6 років - з 2007 по 2013 роки. У 2015 році він зіграв весілля з Катериною, з якою зараз виховує двох спільних дітей.

Нещодавно пара відсвяткувала ромашкове весілля - 9 років офіційного шлюбу. І, схоже, в їхніх стосунках, навіть незважаючи на такий солідний термін, все ж збереглося місце для романтики.

Так у своєму блозі в Instagram Притула опублікував весільне фото з дружиною, і ніжно зізнався їй у коханні. Крім того діяч натякнув, що повторно освідчився Катерині - після перемоги України над окупантом він мріє оновити свої весільні клятви.

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"Ділити навпіл біль не менш важливо, аніж радість. І я вдячний тобі за те, що як би не було складно, але твої долоні завжди тактильно чи незримо на моїх скронях. І твої долоні, і дітей. За яких, чуйних та люблячих, я тобі щиро вдячний. Моя менталка тримається на вас! Кажуть, що час впливає на стосунки. І то правда: обійми стали міцнішими, поцілунки солодшими, розмови тривалішими. Особливо, після довгих розлук. 9 років - це хороший період часу, щоб на нього озирнутись і подякувати одне одному за прожите не марно спільне життя. Подякувати Богу за дітей, Силам Оборони за захист. Вірю, що після Перемоги ти дотримаєш обіцянки і вийдеш за мене ще раз! Кохаю до щему в серці і тамуючи подих! І дякую за цих неймовірних 9 років!!!" - написав Сергій Притула своїй дружині.

Сергій Притула новини - Сергій Притула повторно освідчився дружині / instagram.com/siriy_ua

Хто такий Сергій Притула? Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".

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