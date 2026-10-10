"Мене врятували": Бужинська перенесла три операції в Німеччині

Катерина Бужинська відверто розповіла про складне лікування.

https://glavred.net/stars/menya-spasli-buzhinskaya-perenesla-tri-operacii-v-germanii-10803056.html Посилання скопійоване

Катерина Бужинська - операції / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Бужинська

Ви дізнаєтеся:

Чому Катерині Бужинській зробили операції в Німеччині

Що сталося з оком співачки

Відома українська співачка Катерина Бужинська відверто розповіла про важку боротьбу за зір. У проєкті "Наодинці з Гламуром" народна артистка України зізналася, що проблеми із оком стали для неї справжнім випробуванням на міцність.

За словами співачки, вона була у відчаї й не знала, чи зможе колись знову вийти на сцену та продовжити музичну кар’єру. Катерина перенесла три операції в європейській клініці, оскільки вітчизняні фахівці не змогли вирішити проблему.

відео дня

Катерина Бужинська в лікарні / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

"Це була трагедія, це був жах. І я не розуміла, чи вийду я на сцену і що зі мною буде далі. Це було дуже страшно", - поділилася пережитим Катерина.

Окрім фізичних страждань, співачка зіткнулася з важким емоційним випробуванням. У найкритичніший момент Бужинська зазнала болючого удару від людей, від яких найменше очікувала зради. Втім, артистка впевнена, що цей досвід допоміг їй духовно зрости та переглянути своє оточення. Зараз Катерина продовжує активно виступати, хоча змушена постійно носити контактні лінзи й визнає, що бачить трохи гірше, ніж раніше.

Катерина Бужинська ледь не втратила зір / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

"Мене, мої очі, врятували в Німеччині. Бо, на жаль, в Україні це не вдалося", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, що під час одного з виступів Катерина Бужинська отримала травму ока, яка призвела до інфекції. Виконавиця продовжувала виходити на сцену в сонцезахисних окулярах, однак через погіршення стану їй знадобилася госпіталізація до відділення інтенсивної терапії та операція.

Катерина Бужинська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що 52-річний телеведучий Олексій Суханов відверто прокоментував тему можливого поповнення в родині. Шоумен розповів про своє ставлення до батьківства та пояснив причини, через які поки що не поспішає робити цей відповідальний крок.

Також Наталка Денисенко зізналася, що за її життєрадісним публічним образом довгий час ховався глибокий біль. Актриса відверто поділилася історіями про нічні сльози, зраду близьких людей і жорстокий хейт у соціальних мережах.

Читайте також:

Про персону: Катерина Бужинська Катерина Бужинська - українська співачка, мецо-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов’янському базарі у 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. З 1998 року випустила 8 альбомів. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом та болгарською мовами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред