Після чуток про вагітність: чоловік MamaRika заговорив про другу дитину

Сергій Середа розкрив правду про свою сім'ю.

MamaRika чоловік - Сергій Середа висловився про стан дружини / колаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

У Мережі ходять чутки про вагітність МамаРіки

Чоловік артистки висловився з цього приводу

У середині серпня українська співачка MamaRika спровокувала хвилю чуток про свою другу вагітність: вона випустила кліп на пісню "Одне питання", в якій також знявся її чоловік - шоумен Сергій Середа. За контекстом сюжету шанувальники припустили, що в родині артистів скоро з'явиться новий малюк.

МамаРіка поки що не коментує це, зате без уваги не залишив цей момент Середа. У бесіді з Люкс ФМ він прокоментував припущення про другу вагітність зіркової дружини.

"Треба послухати пісню. Чи можна перший триместр вважати вагітністю? Тоді ні (не вагітна - прим. редактора). Це не завжди залежить від нас, а й від якості певних штук. Якщо відверто й без жартів, то не дуже хочеться. Коли згадуєш, як багато часу ти приділяєш дитині, від чого ти відмовляєшся…", - поділився Сергій Середа.

MamaRika чоловік - Сергій Середа висловився про стан дружини / instagram.com/mamarika_official

МамаРіка з чоловіком і сином / instagram.com/mamarika_official

Про персону: MamaRika Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

