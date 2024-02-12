Уперше після страшного діагнозу: Чарльз III порушив мовчання про свою хворобу

Король Великої Британії звернувся до своїх підданих, які стурбовані станом здоров'я їхнього монарха.

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Король Чарльз III висловився про свою онкологію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

5 лютого король Великої Британії Чарльз III здійснив безпрецедентний для британського монарха вчинок: від його імені Букінгемський палац зробив публічну заяву, у якій оголосив про те, що у Його Високості виявлено рак. Кількома тижнями раніше Чарльз III проходив медичне обстеження, під час якого лікарі і знайшли недугу.

Раніше стан здоров'я монархів, яким би жалюгідним він не був, тримали від народу в найсуворішому секреті. Чарльз III вирішив порушити цей звичай, чим лише зміцнив симпатію своїх підданих до своєї персони. На тлі безумовного страху про долю престолу, британці захоплюються мужністю свого монарха, адже онкологія - це тема, про яку мало хто наважується говорити відкрито.

Після заяви про хворобу Чарльз III майже тиждень зберігав мовчання. Однак нещодавно в соціальних мережах британської королівської сім'ї з'явилося звернення короля до свого народу.

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У ньому він дякує за любов і підтримку, яку йому надали в цей складний для нього час, і висловлює свою радість, що йому дозволили бути не тільки монархом, а й людиною - зі своїми проблемами і переживаннями. Також він із захопленнями розповів про роботу різних організацій, які допомагають онкохворим та їхнім родинам.

"Я хотів би висловити найщирішу подяку за численні повідомлення підтримки та добрі побажання, які я отримав останніми днями. Як знають усі, хто постраждав від раку, такі добрі думки є найбільшою розрадою і підбадьоренням. Не менш приємно чути, як розповідь про мій власний діагноз допомогла підвищити суспільне розуміння і пролити світло на роботу всіх тих організацій, які підтримують хворих на рак та їхні сім'ї у Великій Британії та в усьому світі. Моє довічне захоплення їхньою невпинною турботою і відданістю стало ще сильнішим завдяки моєму особистому досвіду", - пише король Чарльз III.

Король Чарльз III висловився про свою онкологію / instagram.com/theroyalfamily

Раніше були оприлюднені перші слова короля Чарльза III після смерті принцеси Діани. Про смерть колишньої дружини він дізнався одним із перших, і був по-справжньому шокований.

Також колишня невістка Єлизавети II, британська письменниця і громадська діячка, герцогиня Йоркська Сара Фергюсон, врізала правду про Чарльза III і Каміллу. Вона була близькою подругою першої дружини короля - принцеси Діани.

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