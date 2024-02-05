Королю Великої Британії Чарльзу діагностували рак

Король Чарльз тимчасово складе свої повноваження.

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На короля Чарльза чекає термінове лікування / Колаж Главред, фото Instagram/royalfamilly

У короля Великої Британії Чарльза діагностовано рак, повідомив сьогодні ввечері Букінгемський палац у розгромній заяві.

За інформацією The Daily Mail, 75-річний монарх повернувся до Лондона з Сандрінгема, щоб негайно почати лікування.

Це не пов'язано з його недавньою операцією і не є раком простати, але медики помітили це, коли він проходив медичну процедуру з приводу збільшення простати.

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Букінгемський палац заявив 6 лютого ввечері: "Під час нещодавньої процедури короля в лікарні з приводу доброякісного збільшення простати було помічено окреме питання, що викликає занепокоєння. Подальші діагностичні тести виявили форму раку. Його Величність сьогодні приступив до регулярного лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти громадські обов'язки. Протягом цього періоду Його Величність продовжить займатися державними справами та офіційною документацією у звичайному режимі".

У заяві також сказано: "Король вдячний своїй медичній команді за швидке втручання, яке стало можливим завдяки недавній процедурі в лікарні. Він, як і раніше, повністю позитивно оцінює своє лікування і сподівається якомога швидше повернутися до повноцінної громадської діяльності. Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це допоможе суспільному розумінню всіх тих, хто в усьому світі страждає від раку".

Діагноз також, ймовірно, стане руйнівним для кар'єри Чарльза, який був спадкоємцем престолу найдовше в британській історії, перш ніж став королем після смерті своєї матері, королеви Єлизавети, 8 вересня 2022 року.

Відтоді він одразу взявся за справу, здійснивши три державні візити за кордон, провівши два наступних державні візити до Великої Британії та прийнявши сотні публічних заходів щороку, взявши на себе серйозне офіційне навантаження навіть після 70 років.

Помічники заявили, що він отримав задоволення від цього завдання і дуже насолоджується своєю королівською роллю.

Діагноз короля поставить серйозні питання для функціонування монархії, оскільки і принцеса Уельська вибула з ладу через те, що було описано тільки як "абдомінальна хірургія" до Великодня.

Нагадаємо, раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосилипро свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

Також, після коронації Чарльза III, королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз III зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

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