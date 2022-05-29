"Військова" зачіска і патріотичне тату: українська продюсерка змінилася до невпізнання

Олена Мозгова поголила голову і зробила патріотичне тату / facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова здивувала своїх шанувальників різким перетворенням - чуттєву жіночність вона проміняла на патріотичне мілітарі.

Так на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала селфі, на якому продемонструвала свою нову зачіску - Мозгова поголила голову практично під нуль, залишивши лише невеликий "їжачок" волосся.

"Актуальна стрижка, так би мовити начасі! Дуже зручна, рекомендую!" - прокоментувала свою метаморфозу вона. Фанати визнали таке модне рішення продюсерки вельми стильним.

Зупинятися на зачісці Мозгова не стала. Так дружина Девіда Аксельрода зробила велике татуювання, що займає майже все її передпліччя. Малюнок зображує пишні квіти на блакитному тлі, а по центру - герб України.

Фото нового натільного малюнка вона підписала фразою, яка стала практично девізом війни в Україні: "Доброго вечора, ми з України!"

Олена Мозгова поголила голову і зробила патріотичне тату / instagram.com/mozgova0902

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