"Артист, який показав справжні яйця": Alyona Alyona назвала супер-приклад для українського шоубізу

Alyona Alyona назвала Макса Барських прикладом для українського шоу-бізнесу / facebook.com/alyona.alyona.official

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла, хто з українських зірок приємно здивував її з початком повномасштабного військового вторгнення рф в Україну.

Артистка спершу зазначила, що співпраця з будь-ким із зірок російського шоу-бізнесу для неї - неприйнятна зараз. Втім, вона не є прихильником ідеї про "поганих росіян" - радикальні думки такого штибу вона не вважає правильними.

"Я не настільки радикальна. Ось ця приказка: "хороший руський – мертвий руський", може солдат, але якщо говорити в контексті всіх людей – не ок. Якщо говорити про якісь співпраці, я колись думала, може там є опозиція, я зрозуміла, що її там немає", - розповіла Олена Савраненко в інтерв'ю для Зіркового шляху.

Між тим артистка підкреслила, що пишається українським співаком Максом Барських, який без зволікання викреслив зі свого життя російський шоубіз, незважаючи на те, що багато років будував в рф успішну кар'єру.

"Макс Барських – це артист, який показав яйця справжні. Протягом цих років, їздячи до Росії, виступаючи там, він зробив самий радикальний вчинок. Він закрив все, заборонив використання в кіно, за що завчасно домовлялися, контракти, в музичних передачах. Просто заборонив свою музику там.

Для мене це людина, яка дійсно намагається показати свою позицію, те, що він усвідомив, просити вибачення за останні роки. Але це вчинок, який показує всім іншим, кого слухають в Росії, робити так само. Наприклад, Іван Дорн так не зробив, а Барських зробив. І це для мене вау. Це супер приклад​​​​​​​", - поділилася співачка.

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