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"Зовні було зрозуміло, що людина хворіє": священик розповів правду про здоров'я Олега Винника

14 листопада 2022, 15:48

Божа людина і близький друг Винника підтвердив, що той зараз перебуває за кордоном.

Олег Винник
Священик підтвердив, що Олег Винник покинув Україну за станом здоров'я / instagram.com/olegg.vynnyk

За мотивами історії про те, як і куди Олег Винник поїхав під час війни, після перемоги України варто зняти гостросюжетний детективний серіал - своє розслідування на тему "Боягуз, зрадник або патріот" не провів тільки ледачий.

Однак вирішення цього питання виявилося куди більш прозаїчним до глибокого жалю шукачів "зради". Так, настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач, який є давнім і дуже близьким другом співака, підтвердив, що Винник покинув країну, та зараз знаходиться в Німеччині, де проходить лікування.

"В Олега зараз серйозні проблеми зі здоров'ям і він перебуває у Берліні. Він дуже хотів потрапити до мене на причастя, але поки що це неможливо, бо й відстань чимала, і війна, й тим паче Олег постійно допомагає фронту, купуючи автомобілі для ЗСУ. Він створив фонд „Вовчиця", із його керівництвом я теж спілкуюсь", - повідомив Фактам священнослужитель.

Протоієрей зазначив, що спілкується з Винником по відеозв'язку, і ознаки хвороби артиста видно неозброєним оком.

"Звісно, зовні було зрозуміло, що людина хворіє. Але попри це, артист дуже сильний духом, прагне творити і бути корисним Україні. Щодня наші молитви лунають за його зцілення. Вірю, що Матінка Божа Олега не залишить і вже зовсім скоро після нашої перемоги він знову радуватиме нас своїми хітами", - розповідає Віталій Трач.

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причини зникнення Винника з інформаційного простору. Він розповів про волонтерську діяльність співака - з автомобілями для ЗСУ.

Також акторка Жіночого кварталу та комік Ірина Сопонару дала свій коментар щодо від'їзду Олега Винника з України під час війни - артистка поміркувала про людську порядність.

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