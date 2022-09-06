З посмішкою на обличчі, але ховає очі: як зараз виглядає Олег Винник

Співак "засвітився" на благодійному заході.
Український співак Олег Винник став об'єктом гарячих суперечок і обговорень з початку повномасштабної війни в Україні. Деякі засуджують артиста за виїзд до Німеччини, інші відзначають, що він має громадянство цієї країни і в Європі поправляє здоров'я.
І поки об цю тему ламаються списи багатьох блогерів, Винник мовчки, без будь-яких коментарів намагається допомогти ЗСУ в міру своїх сил і можливостей.
Так нещодавно артист "засвітився" у фотозвіті благодійного збору за участю Романа Недзельського, чоловіка Оксани Білозір. На його сторінці в Facebook з'явилася серія знімків зі спорядженням, на яких промайнув і Винник.
Співак виглядав дуже бадьорим і позував з широкою посмішкою на обличчі і з двома піднятими вгору великими пальцями. Для занять благодійністю він вибрав стриманий наряд - сіру футболку і світлі джинси. Образ Винник доповнив незмінними фенечками на руках і кепкою, очі сховав за сонцезахисними окулярами.
Раніше музиканти з гурту Океан Ельзи розповіли, скільки зібрали грошей для України за результатами благодійного туру і зборів за літо 2022 року.
Також колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі опублікував рідкісні фото своєї позашлюбної малятка-дочки, народженої від відомої грузинської співачки.
Інші новини:
- 14-річна Варвара Кошова збирає гроші для ЗСУ
- Більше не жертва: дочка Сніжани Єгорової розповіла про стан після розриву з мамою-путіністкою
- "Кому він там здався": в РФ накинулися на Галкіна і вимагають відповіді за підтримку України