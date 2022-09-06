З посмішкою на обличчі, але ховає очі: як зараз виглядає Олег Винник

Олег Винник - де зараз і як виглядає / instagram.com/olegg.vynnyk

Український співак Олег Винник став об'єктом гарячих суперечок і обговорень з початку повномасштабної війни в Україні. Деякі засуджують артиста за виїзд до Німеччини, інші відзначають, що він має громадянство цієї країни і в Європі поправляє здоров'я.

І поки об цю тему ламаються списи багатьох блогерів, Винник мовчки, без будь-яких коментарів намагається допомогти ЗСУ в міру своїх сил і можливостей.

Так нещодавно артист "засвітився" у фотозвіті благодійного збору за участю Романа Недзельського, чоловіка Оксани Білозір. На його сторінці в Facebook з'явилася серія знімків зі спорядженням, на яких промайнув і Винник.

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Співак виглядав дуже бадьорим і позував з широкою посмішкою на обличчі і з двома піднятими вгору великими пальцями. Для занять благодійністю він вибрав стриманий наряд - сіру футболку і світлі джинси. Образ Винник доповнив незмінними фенечками на руках і кепкою, очі сховав за сонцезахисними окулярами.

Олег Винник - де зараз і як виглядає / facebook.com/nedzelskiy.roman

Раніше музиканти з гурту Океан Ельзи розповіли, скільки зібрали грошей для України за результатами благодійного туру і зборів за літо 2022 року.

Також колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі опублікував рідкісні фото своєї позашлюбної малятка-дочки, народженої від відомої грузинської співачки.

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