Зірка Жіночого кварталу розповіла про від'їзд Винника за кордон: "Може бути таким непорядним"

Ірина Сопонару висловилася про від'їзд Олега Винника / instagram.com/irinasoponaru, instagram.com/olegg.vynnyk

Акторка Жіночого кварталу і комік Ірина Сопонару на YouTube-каналі української журналістки Аліни Доротюк дала свій коментар щодо від'їзду Олега Винника з України під час війни.

Співака дорікають в тому, що він втік з країни, коли почалися повномасштабні військові дії. Мотивація Винника для багатьох залишається таємницею.

Деякі стверджують що виконавця пісні про вовчицю змусив покинути Україну стан його здоров'я - артист хворіє і виїхав до Німеччини на лікування. Шанувальники Винника відмовляються вірити в те, що він втік просто зі страху.

Серед них опинилася і Ірина Сопонару. На думку акторки Олег Винник просто не міг так вчинити зі своєю країною, не маючи для цього вагомі причини.

"Він десь пропав, кажуть, що він хворий. Ну, якщо хворий, то хай лікується. Але якщо ні – то це страшно. Його тут усі так любили! Ну як так? Я не вірю в те, що він просто десь заховався. Напевно, щось сталося з ним. Я не вірю, що він може бути таким непорядним", - заявила артистка кварталу.

Раніше Валерій Харчишин, соліст гурту Друга ріка, вибачився перед Олегом Винником і розповів про причини зникнення співака з публічного простору.

Між тим один з волонтерів показав, як зараз виглядає" зниклий " Винник - артиста "спіймали" на благодійному заході.

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