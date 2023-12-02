Закохана і щаслива: Даша Астаф'єва поділилася новими фактами про особисте

Даша Астаф'єва останнім часом рідко ділиться своїми переживаннями публічно.

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Даша Астаф'єва трохи розповіла про особисте / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram / da_astafiyeva

Відома українська поп-співачка, колишня солістка гьорлз-бенду "NikitA" і волонтер Даша Астаф'єва розповіла трохи особистої інформації про себе.

Як заявила вона в інтерв'ю ТСН, вона не хоче розкривати подробиці свого особистого життя. Але завісу таємниці все ж відкрила.

"Чесно, не хочу заглиблюватися в особисті стосунки. У мене зараз таке правило, що про особисте я не хочу говорити. Хочу вам сказати, що у мене все добре, що я закохана, щаслива і радію всьому досвіду. Я впевнена , що це єдине, що мене тримає, допомагає жити і знаходити смисли", - каже вона.

Астаф'єва також додала, що бажає кожній людині, яка відчуває себе самотньо, вірити в те, що є справжня любов", - додала вона.

Відзначимо, що артистка нещодавно пережила особисту драму. В одній з київських ветеринарних клінік занапастили її улюбленого собаку.

Раніше також Даша Астаф'єва розкритикувала свого колегу Олексія Потапенка (Потапа) за трек "Волонтер". "Треба очиститися від цього, визнати, що ти робив погані вчинки. Якби Олексій розвантажив хоча б один автомобіль гуманітарки, він навряд чи б написав такі слова про волонтерів, про волонтерів. Просто уяви, скільки жінок на морозі розвантажували важкі автомобілі, бачили це все, і як їм взагалі такі пісні. І замість того, щоб сказати: так, це помилка, я видалю. І радіостанції, які це крутили", – сказала вона.

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