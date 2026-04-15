"Верещать усі дівчата": Сумська назвала найсексуальніших акторів України

Ольга Сумська згадала, що свого часу саме їй часто приписували статус однієї з найсексуальніших актрис.

Сумська назвала імена найсексуальніших акторів України

Коротко:

Сумська назвала найсексуальнішого актора України

Сумська назвала найсексуальнішу актрису України

Українська актриса Ольга Сумська поділилася своєю думкою про те, кого сьогодні можна вважати найпривабливішими та найхаризматичнішими акторами країни. Про це вона розповіла в проекті "По зірках".

За її словами, свого часу саме їй часто приписували статус однієї з найсексуальніших актрис. Зараз Сумська з посмішкою зазначає, що їй, як і раніше, приємно отримувати подібні компліменти, і вона намагається відповідати цьому образу. Однак звання одного з найсексуальніших акторів вона впевнено віддає своєму колезі Тарасу Цимбалюку.

Актриса розповіла, що під час їхньої спільної роботи він незмінно викликає бурхливу реакцію у глядачок. Особливо це помітно на виставах "Наші Кайдаші" та "Основний інстинкт", де його поява на сцені супроводжується захопленням залу.

"У залі просто верещать усі дівчата, а потім ці дівчата стоять у черзі, щоб з ним сфотографуватися", – підкреслила актриса.

Крім того, Сумська відзначила й представниць нового покоління актрис. На її думку, однією з найсексуальніших сьогодні є Ксенія Мішина. Актриса зізналася, що була вражена її роботою у фільмі "Бачу тобі", підкресливши чуттєвість та естетику зіграних сцен.

Сумська також провела паралель зі своїм досвідом, зазначивши, що свого часу теж брала участь у відвертих зйомках, але завжди вважала важливим, щоб такі сцени виглядали виправдано і художньо.

"Ксенія Мішина вразила мене у фільмі "Бачу тебе". Там така еротика. Це я колись була такою сміливою і знімалася оголеною. Були такі фільми, де це було виправдано, до речі, за сценарієм. І це було красиво і не було грубо. Тому Ксенія виглядає ідеально, розкішна леді", – підкреслила Сумська.

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

