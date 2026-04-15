"Верещать усі дівчата": Сумська назвала найсексуальніших акторів України

Коротко:
Українська актриса Ольга Сумська поділилася своєю думкою про те, кого сьогодні можна вважати найпривабливішими та найхаризматичнішими акторами країни. Про це вона розповіла в проекті "По зірках".
За її словами, свого часу саме їй часто приписували статус однієї з найсексуальніших актрис. Зараз Сумська з посмішкою зазначає, що їй, як і раніше, приємно отримувати подібні компліменти, і вона намагається відповідати цьому образу. Однак звання одного з найсексуальніших акторів вона впевнено віддає своєму колезі Тарасу Цимбалюку.
Актриса розповіла, що під час їхньої спільної роботи він незмінно викликає бурхливу реакцію у глядачок. Особливо це помітно на виставах "Наші Кайдаші" та "Основний інстинкт", де його поява на сцені супроводжується захопленням залу.
"У залі просто верещать усі дівчата, а потім ці дівчата стоять у черзі, щоб з ним сфотографуватися", – підкреслила актриса.
Крім того, Сумська відзначила й представниць нового покоління актрис. На її думку, однією з найсексуальніших сьогодні є Ксенія Мішина. Актриса зізналася, що була вражена її роботою у фільмі "Бачу тобі", підкресливши чуттєвість та естетику зіграних сцен.
Сумська також провела паралель зі своїм досвідом, зазначивши, що свого часу теж брала участь у відвертих зйомках, але завжди вважала важливим, щоб такі сцени виглядали виправдано і художньо.
"Ксенія Мішина вразила мене у фільмі "Бачу тебе". Там така еротика. Це я колись була такою сміливою і знімалася оголеною. Були такі фільми, де це було виправдано, до речі, за сценарієм. І це було красиво і не було грубо. Тому Ксенія виглядає ідеально, розкішна леді", – підкреслила Сумська.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Про особу: Ольга Сумська
Ольга Сумська — українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред