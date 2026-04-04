Сумська дала однозначну відповідь, як залишається стрункою

Коротко:
- Що робить Сумська для своєї постаті
- Яким секретом вона поділилася
Відома актриса Ольга Сумська поділилася секретом своєї стрункої постаті, яку їй вдається зберігати вже багато років.
Про це вона розповіла у короткому коментарі ТСН .
На презентації фільму "Скамер" артистка впевнено заявила, що найефективніший засіб підтримки форми - це інтервальне голодування. Сумська зазначає, що це не зовсім голодування у класичному розумінні.
"Інтервальне голодування. Власне, це навіть голодування. Якщо ви зможете поснідати максимум до 10 години. Я, наприклад, взагалі не хочу їсти вранці — щоб з'явився апетит, це десь 12 чи година дня, а це вже обід. Люди снідають о 8-й, і я думаю: звідки береться апетит? Тому поснідати о 10-й, а потім повечеряти о 5-й. Це мають бути білки, вуглеводи — до години, і все, потім закрити рота і не згадувати про їжу", — пояснила актриса.
Сумська також додала, що через насичений графік їй не завжди вдається суворо дотримуватися такого режиму.
Про персону: Ольга Сумська
Ольга Сумська – українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2021).
