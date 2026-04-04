Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Сумська дала однозначну відповідь, як залишається стрункою

Олена Кюпелі
4 квітня 2026, 12:09
Ольга Сумська поділилася секретом своєї чудової форми.
Ольга Сумська
Ольга Сумська розкрила секрет постаті / колаж: Головред, фото: instagram.com/olgasumska

Коротко:

  • Що робить Сумська для своєї постаті
  • Яким секретом вона поділилася

Відома актриса Ольга Сумська поділилася секретом своєї стрункої постаті, яку їй вдається зберігати вже багато років.

Про це вона розповіла у короткому коментарі ТСН .

відео дня

На презентації фільму "Скамер" артистка впевнено заявила, що найефективніший засіб підтримки форми - це інтервальне голодування. Сумська зазначає, що це не зовсім голодування у класичному розумінні.

Ольга Сумська
Ольга Сумська заговорила про фігуру / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Інтервальне голодування. Власне, це навіть голодування. Якщо ви зможете поснідати максимум до 10 години. Я, наприклад, взагалі не хочу їсти вранці — щоб з'явився апетит, це десь 12 чи година дня, а це вже обід. Люди снідають о 8-й, і я думаю: звідки береться апетит? Тому поснідати о 10-й, а потім повечеряти о 5-й. Це мають бути білки, вуглеводи — до години, і все, потім закрити рота і не згадувати про їжу", — пояснила актриса.

Ольга Сумська – актриса
Ольга Сумська завжди у чудовій формі / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Сумська також додала, що через насичений графік їй не завжди вдається суворо дотримуватися такого режиму.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська – українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ольга Сумська новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти