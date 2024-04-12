Стало гірше: популярному голлівудському акторові можуть ампутувати ногу

Тіль Швайгер перебуває у важкому стані в лікарні.

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Тілю Швайгеру загрожує ампутація ноги / Колаж Главред, фото Instagram/ tilschweiger

Популярний німецький актор Тіль Швайгер перебуває у важкому стані в лікарні.

За інформацією Bild, Тіль Швайгер перебуває в лікарні на Майорці із зараженням крові. Актор розповів, що вже два тижні приймає антибіотики. Кажуть, що причиною стала серпнева рана, в яку потрапили мікроби.

"На жаль, ставало дедалі гірше й гірше", - розповів Швайгер - у деяких випадках існував навіть ризик ампутації. "Я отримую антибіотики в лікарні вже два тижні, тому що з серпня у мене рана на нозі", - розповів актор.

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Хто такий Тіль Швайгер Тіль Швайгер - німецький актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. За даними Вікіпедії, вершиною його акторської майстерності вважається роль Мартіна Бреста в кримінальній комедії Томаса Яна "Достукатися до небес", також відомий за своїми ролями у фільмах "Де Фред?", "Безславні виродки", "Значить, війна".

Як розповів Швайгер, влітку він вдарився гомілкою, і туди потрапили мікроби. Тепер у нього "відкрита нога".

Його дочки Лілі та Луна і син Валентин прибули на острів, щоб підтримати батька. Швайгер хоче поїхати на прем'єру фільму в Нью-Йорк, проте лікарі побоюються ускладнень.

Наступне велике обстеження заплановане на суботу. Йому зроблять МРТ, доплерографію та УЗД. Тим часом, актор наразі знову почувається гірше. У четвер увечері в нього знову піднялася температура.

Незважаючи на хворобу, актор дуже хоче потрапити на прем'єру нового фільму Гая Річі "Міністерство неджентльменської війни", в якому він також знімається.

Поки лікарі, які побоюються подальших ускладнень, не дають дозволу на поїздку.

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