"Вам навіть і не снилося": друг Пугачової розповів про її нечувані доходи

Алла Пугачова довго збирала на "чорний день" і він настав з початком війни Росії проти України.

Алла Пугачова / instagram.com/alla_orfey/

У Росії не припиняються обговорення життя Алли Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна, які втекли Ізраїль, засудивши війну в Україні.

Дійшло до того, що з'явилися чутки про бідність Примадонни, нібито вона залишилася без заробітків.

Колишній стиліст Пугачової Джордж Ровалс розвінчави ці міфи і поділився подробицями життя Алли Борисівни в Ізраїлі.

"Алла - розумна жінка. Коли працювала і заробляла, не думала, як багато хто з нас, що живе одним днем. Вона завжди знала, що буде жити і жити далі. Тому завжди відкладала"на чорний день". І як у воду дивилася. Цей "чорний день" для неї настав. Тепер вона просить про одне: "ви, головне, мене підтримуйте!". А за її гроші не хвилюйтеся: там все нормально", - поділився Ровалс.

Також він зазначив, що Пугачова встигла заробити на безбідне життя.

"Тим, хто розпускає чутки про злидні Пугачової, можу сказати: такі гроші, які є у неї, вам навіть і не снилися. Ви навіть ці нулі порахувати не зможете", - зазначив Ровалс.

Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Також ми писали, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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