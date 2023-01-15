"Людина великого таланту та честі": Пугачова і Галкін відреагували на смерть Вахтанга Кікабідзе

Про відхід Буби Кікабідзе сумують його віддані шанувальники і колеги.

Вахтанг Кікабідзе помер - Максим Галкін та Алла Пугачова висловлюють свої співчуття / instagram.com/maxgalkinru, imdb.com

Грузинський актор і естрадний співак, Заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе помер на 85 році життя. Легенда і великий друг українців до останніх днів гастролював з концертами, а під час повномасштабної війни в Україні частину заробітку віддавав на користь ЗСУ та постраждалих від російської агресії.

Про його неймовірний талант, глибоку мудрість і оптимізм сумують тисячі людей. Серед них опинилося і зоряне подружжя Максима Галкіна та Алли Пугачової.

На своїй сторінці в Instagram комік виклав відеоролик з Вахтангом Костянтиновичем, який виконує один зі своїх найпопулярніших шлягерів "Мої роки - моє багатство".

Галкін приніс співчуття родині і близьким легендарного артиста від свого імені, і імені Примадонни: "Ще одна непоправна втрата. Що ж за дні такі... Пішов у кращий світ наш дорогий Вахтанг Кікабідзе. Людина великого таланту і честі. Повинні були побачитися зараз в Грузії ... глибокі співчуття від мене та Алли рідним і близьким".

Раніше Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу для української армії всі грошові кошти, які йому вдалося заробити на ювілейному концерті в Батумі. Концерт на честь 84-річчя Кікабідзе пройшов у Батумі 19 липня. Шоу було присвячене Україні і пройшло з аншлагами.

Також Вахтанг Кікабідзе припускав, що чекає президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

Він допустив, що його "прибере" найближче оточення або доля підготує для нього гідне покарання за скоєні злочини проти людства.

"Ми ж всі християни, якщо він дійсно там існує, то все бачить. Історія пишеться чорним по білому, тому всі гидоти караються. Історія вже показала. Так і хочеться цього. Йому повернутися назад буде дуже важко", - говорив актор.

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