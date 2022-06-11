Валерій Харчишин поділився здогадками, куди зник Олег Винник / Колаж

Музикант, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин висловився на тему того, де зараз може бути співак Олег Винник. Зірка не з'являвся в Мережі з 24 Квітня, не виходив на зв'язок з друзями-артистами, і всі губляться в здогадах, куди він міг зникнути під час війни.

Харчишин в інтерв'ю для 24 Каналу припустив, що Винник виїхав з України до Німеччини, де побудував успішну співочу кар'єру, і де, за чутками, живе його син. У нього нібито також є громадянство цієї країни.

Втім, лідер гурту Друга ріка не впевнений у цьому: "Не знаю, де він. Ми сьогодні, до речі, згадували про нього, коли їхали. Здається, десь побачили афішу. Хлопці питали, де ж Олег Винник. Можливо, в Німеччині проводить якісь концерти. Не знаю".

Також Харчишин жартома додав, що був би радий бачити Олега Винника в якості представника пісенного конкурсу Євробачення-2023 від України. Провести змагання він пропонує в українській Ялті.

"Та мені все одно. Нехай їде Олег Анатолійович Винник. Нехай виїде з Німеччини, відвідає Україну і виступить тут заради нашого щасливого майбутнього", - запропонував Харчишин.

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