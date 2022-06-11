Валерій Харчишин поділився здогадками, куди зник Олег Винник

Музикант припустив, що виконавець "Вовчиці" під час війни вирішив згадати минуле.
Музикант, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин висловився на тему того, де зараз може бути співак Олег Винник. Зірка не з'являвся в Мережі з 24 Квітня, не виходив на зв'язок з друзями-артистами, і всі губляться в здогадах, куди він міг зникнути під час війни.
Харчишин в інтерв'ю для 24 Каналу припустив, що Винник виїхав з України до Німеччини, де побудував успішну співочу кар'єру, і де, за чутками, живе його син. У нього нібито також є громадянство цієї країни.
Втім, лідер гурту Друга ріка не впевнений у цьому: "Не знаю, де він. Ми сьогодні, до речі, згадували про нього, коли їхали. Здається, десь побачили афішу. Хлопці питали, де ж Олег Винник. Можливо, в Німеччині проводить якісь концерти. Не знаю".
Також Харчишин жартома додав, що був би радий бачити Олега Винника в якості представника пісенного конкурсу Євробачення-2023 від України. Провести змагання він пропонує в українській Ялті.
"Та мені все одно. Нехай їде Олег Анатолійович Винник. Нехай виїде з Німеччини, відвідає Україну і виступить тут заради нашого щасливого майбутнього", - запропонував Харчишин.
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