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Коли закінчиться війна: Святослав Вакарчук дав "правильну" відповідь на головне питання України

11 червня 2022, 03:03

Музикант поділився своїм найкращим рецептом від "синдрому відкладеного життя".

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Вакарчук розповів, чому не можна питати, коли закінчиться війна / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Український рок-музикант, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук в інтерв'ю для видання ВПольщі.pl поділився власним баченням того, коли в Україні закінчиться війна. Крім того артист розповів, чому не можна ставити своє життя на паузу незважаючи на військові дії в країні.

Кожна війна колись закінчується. Однак спроби передбачити, коли це станеться - безплідні і лише виснажують людину. Невизначеність висушує душу, вважає Вакарчук.

"Мене часто питають, коли закінчиться війна. Я кажу, що не задавайте мені і собі це питання, тому що ніщо так не виснажує людину, як невизначеність. А краще задавайте собі питання самі, кожен день, що я сьогодні зробив для перемоги. І кожного дня продовжуйие його собі задавати, і якщо ви будете відповідати собі ствердно, у вас навіть не буде часу рефлексувати. Тому моя порада, якщо ви не психолог, не соціальний психолог, або не історик, або не соціальний історик, або не письменник, який рефлексує, просто старайтесь не так сильно зациклюватись", - каже музикант.

Звичайно, він, як ніхто, розуміє, що сказати простіше, ніж зробити. З 27 лютого артист з ггуртом та волонтерами невтомно колесив по всій Україні, відвідував гарячі точки з концертами, перевозив гуманітарну допомогу. Лідер Океану Ельзи переконаний: бездіяльність під час війни, очікування, "заморозка" свого життя - марна трата часу. Кожен може зробити свій маленький внесок у наближення перемоги.

"Робіть те, що ви маєте робити, незалежно від того де ви зараз є. Чи на передовій допомагаєте, а може ви в тилу. За кордоном, чи в Україні... Просто робіть щось для перемоги. Єдине, чого не треба робити – це прокрастинувати. Не можна просто сидіти і рахувати. "Trainspotting" як кажуть англійці. Цього робити не можна, тому що це не наближає перемогу, а ще це висушує вашу душу", - дав пораду Вакарчук.

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Раніше американський письменник-фантаст Джордж Мартін висловився проти війни в Україні. При цьому він зробив суперечливе зауваження про росіян і правлячу верхівку Кремля.

Водночас російський письменник Борис Акунін передбачив крах путінської імперії і пояснив, що Росія програла війну в перші ж дні повномасштабного вторгнення в Україну.

Інші новини:

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