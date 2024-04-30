У мережі захейтили доньку путіністки Кудрявцевої за доросле фото

Лера Кудрявцева образилася на своїх підписників в Instagram.

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Путіністка Кудрявцева образилася на підписників / Колаж Главред, фото Instagram/lera_tv

Путіністка Лєра Кудрявцева, яка на початку року повідомила про розрив стосунків із чоловіком Ігорем Макаровим, озвіріла на своїх підписників через те, що ті захопили фото її малолітньої доньки Маші.

Так, на своїй сторінці в Instagram телеведуча, яка закликала йти вбивати українців, виклала фото своєї доньки в незвичному вигляді. Користувачі одразу ж вирішили, що фото сильно "відфільтроване" і стали дорікати цим.

Тим часом путіністка стала переконувати підписників, що на фото не фільтра, а саме зображення є намальованою картиною.

Хто така Лера Кудрявцева Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, акторка і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США і Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.

Кудрявцева заступилася за доньку / Скриншот Instagram/lera_tv

Тим часом, не всі повірили Кудрявцевій, яка наполягає, що дівчинку просто намалювали.

Кудрявцева заступилася за доньку / Скріншот Instagram/lera_tv

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Раніше Кудрявцева розлучилася зі своїм молодим чоловіком - Ігорем Макаровим. Про це жінка написала на своїй сторінці в Telegram. "Я пішла від чоловіка. Алкоголь - зло. Крапка", - написала вона, маючи на увазі чи то чоловіка, чи то себе.

Ранішетакож Кудрявцева, на старості років вирішила, що вона може співати, вона навіть знімає кліпи, рухаючи своїм не молодим тілом у такт своєму безголосому співу. Але ось цікаво не те, як горланить пропутінська телеведуча, а репертуар.

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