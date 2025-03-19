Вона вдома: донька письменниці Ліни Костенко розповіла про її стан

Напередодні дня народження поетеси, відбулася презентація нового видання роману "Берестечко".

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Як почувається Ліна Костенко / Колаж Главред, фото Сергій Жадан, ТСН

Дочка української поетеси Ліни Костенко, професор Римського університету Оксана Пахлевська розповіла про стан своєї матері, якій 19 березня виповнилося 95 років.

Як пише ТСН, поетеса не була присутня на презентації нового видання роману "Берестечко", що відбулася у столичному Будинку Вчителя.

"З мамою все добре, вона вдома, від початку повномасштабної війни я разом із нею в Києві", - відповіла донька поетеси.

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Дочка легендарного українського автора також поділилася деякими історіями з дитинства.

"Пам'ятаю, мама відправила мене в магазин купити кефір. Він коштував 28 копійок. Я його купила, але, повертаючись додому, бігла і розбила... Звісно, я вибачилася. Але мене дуже вразило, як мама на мене тоді подивилася зі сльозами на очах. Невже так шкода той кефір, думала я. Я тільки не знала, що це були останні 28 копійок у хаті, з бабусиної пенсії. Абсолютно нічого більше не було. Як у ті часи можна жити? А як можна було жити інакше? Тому що, якщо в людини є гідність, якщо в людини є почуття свободи - все, вона не може мати жодного компромісу з системою", - розповіла донька Ліни Костенко.

Крім того, донька поетеси пояснила деякі смисли, які її мама вклала в роман, що писався три десятиліття.

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Раніше Главред писав про те, що український популярний письменник, співак і військовослужбовець ЗСУ Сергій Жадан анонсував інтерв'ю з легендарною українською письменницею і поетесою Ліною Костенко. Жадан також опублікував фото з Костенко, яка має чудовий вигляд у свої 94 роки.

А також Сергій Жадан відреагував на зізнання співачки Христини Соловій про те, що в них був роман і що вона його кинула.

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