У родині Ірини Федишин горе: співачка втратила близьку людину

Про смерть члена сім'ї повідомила сама співачка.
Українська співачка і автор пісень Ірина Федишин поділилася з підписниками своїм горем - з життя пішов її дідусь.
Про це артистка розповіла на своїй сторінці у Facebook: "Сьогодні у нас сумні новини… Відійшов від нас наш дідусь Антон… А ще у липні ми святкували його 80-ліття. Сумуємо … Вічна пам’ять… Спочивайте з Богом".
У соціальних мережах шанувальники співачки висловлюють їй і її родині свої співчуття.
Церемонія прощання і похорону відбулася сьогодні. Ірина Федишин гаряче подякувала всім за добрі слова.
"Сьогодні ми провели дідуся в останню дорогу. Дякую усім за співчуття та слова підтримки",- залишила коротке повідомлення в Facebook артистка.
читайте такожРаптово помер зірка "Нічного Дозору"
Раньше Антін Мухарський поділився сумною новиною: пішов з життя його іменитий батько.
Інші цікаві новини:
- Пішов з життя Віктор Коклюшкін
- "Вже не мучиться": Козловський розповів, як намагався врятувати свого батька
- Відомому рок-музиканту вистрілили в обличчя в Москві
- Пішов з життя "серійний вбивця" з серіалу кістки
- Зірка серіалу Моя улюблена Страшко намагався накласти на себе руки