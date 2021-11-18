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У родині Ірини Федишин горе: співачка втратила близьку людину

18 листопада 2021, 18:25

Про смерть члена сім'ї повідомила сама співачка.

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Ірина Федишин повідомила про смерть близької людини / facebook.com/ifedyshyn

Українська співачка і автор пісень Ірина Федишин поділилася з підписниками своїм горем - з життя пішов її дідусь.

Про це артистка розповіла на своїй сторінці у Facebook: "Сьогодні у нас сумні новини… Відійшов від нас наш дідусь Антон… А ще у липні ми святкували його 80-ліття. Сумуємо … Вічна пам’ять… Спочивайте з Богом".

У соціальних мережах шанувальники співачки висловлюють їй і її родині свої співчуття.

Церемонія прощання і похорону відбулася сьогодні. Ірина Федишин гаряче подякувала всім за добрі слова.

"Сьогодні ми провели дідуся в останню дорогу. Дякую усім за співчуття та слова підтримки",- залишила коротке повідомлення в Facebook артистка.

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У липні дідусь Ірини Федишин відзначав ювілей - 80 років/ facebook.com/ifedyshyn

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Раньше Антін Мухарський поділився сумною новиною: пішов з життя його іменитий батько.

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