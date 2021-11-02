Горе в родині Антіна Мухарського: пішов з життя його іменитий батько

Дмитро Мухарський - вокаліст ансамблю Мрія і батько Антіна Мухарського / facebook.com/AntinMykharskyi

Український музикант, актор, телеведучий і письменник Антін Мухарський поділився з підписниками скорботною новиною: пішов з життя його батько - Дмитро Мухарський.

Про це артист розповів на своїй сторінці в Facebook. Мухарський присвятив батькові пост-визнання, в якому розповів, за що захоплюється батьком.

За словами Антіна Мухарського, його батько до останнього дня підтримував хорошу фізичну форму, любив стильно одягатися і паталогічно не вмів сумувати.

Свій останній день Дмитро Мухарський також провів досить активно: зі своєю дружиною і молодшим сином сходили в кіно, повечеряли в ресторані, прогулялися по торговому центру.

А потім стався інсульт. Операція і штучна кома не змогли зберегти життя Дмитра Мухарського. Про смерть батька Антіну повідомила його мати.

Реклама

читайте такожПомер народний артист України, "прадідусь українського балету"

Раніше український музикант Валерій Харчишин розповів про страшну хворобу сина.

Інші цікаві новини: