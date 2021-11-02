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Горе в родині Антіна Мухарського: пішов з життя його іменитий батько

2 листопада 2021, 18:39

86-річний Дмитро Мухарський помер від інсульту.

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Дмитро Мухарський - вокаліст ансамблю Мрія і батько Антіна Мухарського / facebook.com/AntinMykharskyi

Український музикант, актор, телеведучий і письменник Антін Мухарський поділився з підписниками скорботною новиною: пішов з життя його батько - Дмитро Мухарський.

Про це артист розповів на своїй сторінці в Facebook. Мухарський присвятив батькові пост-визнання, в якому розповів, за що захоплюється батьком.

За словами Антіна Мухарського, його батько до останнього дня підтримував хорошу фізичну форму, любив стильно одягатися і паталогічно не вмів сумувати.

Свій останній день Дмитро Мухарський також провів досить активно: зі своєю дружиною і молодшим сином сходили в кіно, повечеряли в ресторані, прогулялися по торговому центру.

А потім стався інсульт. Операція і штучна кома не змогли зберегти життя Дмитра Мухарського. Про смерть батька Антіну повідомила його мати.

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Раніше український музикант Валерій Харчишин розповів про страшну хворобу сина.

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